NBA》活塞主力葛蘭特至少缺陣6週 美媒：仍是交易熱門

葛蘭特遭逢拇指撕裂傷勢。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕活塞主力前鋒葛蘭特(Jerami Grant)在日前與鵜鶘的比賽中不慎,造成拇指韌帶撕裂,今日球團發出聲明,指出確定將缺席至少6週。

活塞球團今日指出,葛蘭特是在當地時間12月10日與鵜鶘地比賽第二節受傷,並且透露經MRI(核磁共振)檢查結果為右手拇指韌帶撕裂,確定將會缺陣至少6週,並且會再經過球團醫療人員的重新評估後再做進一步更新。

請繼續往下閱讀...

活塞本季受傷兵所苦,近期戰績更是不理想慘遭11連敗,而葛蘭特場均可攻下20.1分、4.8籃板,為球隊得分王。

不過活塞正處於重建,除狀元郎坎寧安(Cade Cunningham)外,沒有非賣品,葛蘭特是交易籌碼的熱門人選,雖目前遭遇受傷,但《NBC Sports》也指出,若以6週時間來看,葛蘭特1月底回歸,會趕在交易大限前,屆時仍會有球隊感興趣。

Jerami Grant will be re-evaluated in 6 weeks by team medical staff and further updates will be provided as appropriate. (2/2)