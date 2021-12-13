NBA》活塞主力葛蘭特至少缺陣6週 美媒：仍是交易熱門

葛蘭特遭逢拇指撕裂傷勢。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞主力前鋒葛蘭特（Jerami Grant）在日前與鵜鶘的比賽中不慎，造成拇指韌帶撕裂，今日球團發出聲明，指出確定將缺席至少6週。

活塞球團今日指出，葛蘭特是在當地時間12月10日與鵜鶘地比賽第二節受傷，並且透露經MRI（核磁共振）檢查結果為右手拇指韌帶撕裂，確定將會缺陣至少6週，並且會再經過球團醫療人員的重新評估後再做進一步更新。

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活塞本季受傷兵所苦，近期戰績更是不理想慘遭11連敗，而葛蘭特場均可攻下20.1分、4.8籃板，為球隊得分王。

不過活塞正處於重建，除狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）外，沒有非賣品，葛蘭特是交易籌碼的熱門人選，雖目前遭遇受傷，但《NBC Sports》也指出，若以6週時間來看，葛蘭特1月底回歸，會趕在交易大限前，屆時仍會有球隊感興趣。

Jerami Grant will be re-evaluated in 6 weeks by team medical staff and further updates will be provided as appropriate. （2/2） — Detroit Pistons （@DetroitPistons） December 12, 2021

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