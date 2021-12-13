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日職》火腿隊氣氛有問題 日媒爆新庄剛志下一波「留校察看」名單

2021/12/13 09:35

西川遙輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕火腿宣布不與主力外野手西川遙輝、大田泰示以及投手秋吉亮續約，日媒《daily新潮》今日爆料，「BIG BOSS」新庄剛志大刀闊斧改革，為了整肅火腿團隊風氣，已有下一波留校察看名單。

根據一名在火腿當過教練的OB爆料，GM稻葉篤紀雖然說「不排除還會簽回3人」，不過大田本人卻在節目上說自己是被球團單方面告知不予續約，與稻葉所說「這是球團和3人共同討論的結果」相違背，換言之，這3名選手是被火腿隊給解雇的。

報導進一步爆料，西川在隊內有態度和素行不佳的傳聞，也是過去因暴力事件離開火腿的「中田翔黨」成員之一，代表性事件就是今年4月11日，西川對陣中混血小將萬波中正說出「你做太多日光浴了吧」，疑似種族歧視發言，當時陣中多名選手都跟著笑，現在這些人已成為球團的留校察看名單，新庄以及稻葉都密切關注他們的表現。

報導指出，新庄剛志最注重的就是團隊和諧，因此這些留校察看人員再沒有改善，即使是固定先發，也會考慮將他們不續約FA處分。

報導表示，先砍西川有著殺雞儆猴的功效，多名主力選手也開始有危機感，想說「下一個該不會就是我」，最近還開始會在新庄和稻葉面前裝好人、拍馬屁，不過新庄和稻葉也都是敏銳的人，因此這種敷衍態度一被他們看穿，反倒會成為反效果。

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