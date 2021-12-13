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NBA》轉戰籃網後新高！杜蘭特狂轟51分 賞活塞12連敗

2021/12/13 10:07

杜蘭特轟下本季聯盟新高51分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭籃網今踢館爐主活塞主場，在一哥杜蘭特（Kevin Durant）狂轟轉隊後新高51分的帶領之下，以116：104拿下勝利，賞活塞12連敗。

活塞其實上半場命中率47.8%優於對手38.5%，不過由於失誤過多，前兩節打完以3分落後，易籃後，活塞持續追分，單節打出34：26的攻勢，反倒以5分領先進入決勝。

前三節就繳38分的杜蘭特末節一開始就率隊打出一波11：0的攻勢反超，雖然在倒數8：46秒時吞下第5犯，仍繼續留在場上確保球隊優勢，直到籃網拉開差距才退場。

杜蘭特今拿下51分、另有9助攻7籃板，是生涯第7場至少50分的比賽，也是2019年以來第一次，另外這也是活塞主場小凱薩體育館2017年啟用後，單場最高分紀錄。

籃網先發還有2人得分超過雙位數，米爾斯（Patty Mills）挹注18分、艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）貢獻15分、替補後衛湯瑪斯（Cam Thomas）攻下13分。

活塞方面，今先發僅2人得分上雙，狀元坎寧安（Cade Cunningham）繳全隊最高26分、另有8籃板6助攻、 迪亞洛（Hamidou Diallo）挹注11分、中鋒史都華（Isaiah Stewart）9分10籃板，傑克森（Frank Jackson）板凳出發繳出25分、S.李伊（Saben Lee）貢獻17分。

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