NBA》「一眉哥」膝蓋痠痛再度缺陣 主帥強調無大礙

A.戴維斯。

〔體育中心/綜合報導〕今日湖人作客魔術,賽前總教練沃格爾(Frank Vogel)向媒體透露「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)將再度因傷缺陣,但不幸中的大幸是經過檢查並無任何大礙。

湖人球團是在當地時間上週四透露A.戴維斯的左膝蓋痠痛,也因而在隔日與雷霆的比賽中缺陣,而今日對上魔術的比賽前,主帥沃格爾宣布A.戴維斯再度因膝蓋痠痛得連續缺陣,不過也強調,A.戴維斯經過超音波檢查後並無大礙,沒有結構性的損傷,列入每日觀察,接下來周三交手獨行俠的比賽仍有可能出戰。

湖人目前戰績14勝13敗,西部排名第6。A.戴維斯本季目前出賽25場,平均攻下24分10.2籃板2.2阻攻。

