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NBA》「一眉哥」膝蓋痠痛再度缺陣 主帥強調無大礙

2021/12/13 10:18

A.戴維斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日湖人作客魔術，賽前總教練沃格爾（Frank Vogel）向媒體透露「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）將再度因傷缺陣，但不幸中的大幸是經過檢查並無任何大礙。

湖人球團是在當地時間上週四透露A.戴維斯的左膝蓋痠痛，也因而在隔日與雷霆的比賽中缺陣，而今日對上魔術的比賽前，主帥沃格爾宣布A.戴維斯再度因膝蓋痠痛得連續缺陣，不過也強調，A.戴維斯經過超音波檢查後並無大礙，沒有結構性的損傷，列入每日觀察，接下來周三交手獨行俠的比賽仍有可能出戰。

湖人目前戰績14勝13敗，西部排名第6。A.戴維斯本季目前出賽25場，平均攻下24分10.2籃板2.2阻攻。

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