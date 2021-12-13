MLB》大都會新主帥即將出爐！將從這3人之中誕生

大都會新主帥決選名單：前金鶯總教練休瓦特（左起）、光芒板凳教練奎特拉羅 、太空人板凳教練艾斯帕達。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會積極尋覓新主帥，根據《紐約郵報》報導，由前金鶯總教練休瓦特（Buck Showalter）、太空人板凳教練艾斯帕達（Joe espada）以及光芒板凳教練奎特拉羅 （Matt Quatraro）這三人進入決選名單，高層將在耶誕節前決定人選。

曾執教過洋基、響尾蛇、遊騎兵以及金鶯的休瓦特，是這三人之中唯一當過總教練的候選人，報導指出，他也是新任總管艾普勒（Billy Eppler）當年剛到天使時的屬意人選，不過最終高層選了梅登（Joe Maddon）。這位資歷豐富的65歲前教頭日前還獲得王牌投手薛哲力挺（Max Scherzer），是目前呼聲最高的人選。

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46歲的艾斯帕達2013年曾擔任波多黎各經典賽國家隊教練，2014年在洋基制服組、隔年任該隊三壘教練時，曾與當時的助理總管艾普勒共事過，2018年成為太空人板凳教練至今。

奎特拉羅曾在印地安人當過助理打擊教練，現在48歲的他過去三年都擔任光芒板凳教練，輔佐凱許（Kevin Cash）完成美東2連霸，近年來面試過不少球隊的總教練一職，包括目前仍然出缺的運動家。

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