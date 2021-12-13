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MLB》曾締「完全守備」罕見紀錄！ 聯盟超級工具人宣告退休

2021/12/13 11:01

羅邁。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕曾締造「完全守備」的超級工具人羅邁（Andrew Romine），日前在社群媒體宣告退休，正式結束球員生涯。

現年35歲的羅邁有著11年大聯盟資歷，具有守備位置上的多功能性，最為人知曉的事蹟，就是2017年效力老虎時，在當地時間9月30日對雙城的比賽中，一開始先是守左外野，接著中外野、右外野、三壘、游擊、捕手、二壘、投手、一壘輪番擔任，完成棒球場上9個位置都守過的成就，為史上第5位完成「完全守備」的超級工具人。

羅邁生涯在天使發跡，陸續效力過老虎、水手、費城人、白襪、遊騎兵、雙城、小熊等隊，生涯一共以野手身分在大聯盟出賽609場，累積294支安打、11轟、86分打點、40盜，打擊率0.233；另以投手身分登板8次，防禦率12.15，沒有勝投紀錄。

羅邁在IG上發布引退宣言，並配上自己完成「完全守備」的賽後受訪照寫下：「我是一個懷抱夢想的男孩，夢想有天能成為一個偉大的人，我努力變得更加出色，讓自己能與世界上最好的人競爭，我夢想成為歷史的一部分。」

羅邁感性表示：「當我掛上釘鞋，回顧自己的棒球之旅時，我所想到的話就是『謝謝你』。」羅邁也感謝棒球路上的每個人，從球迷到隊友，再到對手、訓練師、教練、球團人員、媒體、球場工作人員以及最重要的家人。

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