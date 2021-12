NBA》「字母哥」大三元領公鹿輕鬆收勝 尼克菜鳥紀錄夜留憾

亞德托昆波領公鹿輕取尼克。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今日公鹿作客尼克,除「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)以20分11助攻10籃板,拿下本季首次大三元外,全隊總共有7人得分上雙,終場以112:97輕取人手不足的尼克,獲得2連勝。

本場比賽戰況懸殊,公鹿有多達7人得分上雙,然而尼克卻人手短缺,主力先發巴瑞特(RJ Barrett)、托平(Obi Toppin)觸發聯盟健康安全協議,遭隔離不在隊上,先發控衛柏克斯(Alec Burks)則是因個人因素為由向球隊告假,公鹿也全場壓制尼克,最大領先達21分,終場以112:97收勝。

請繼續往下閱讀...

除字母哥拿下大三元外,先發全數得分上雙,米德爾頓(Khris Middleton)有24分8籃板表現,波提斯(Bobby Portis)19分10籃板,J.哈勒戴(Jrue Holiday)13分,艾倫(Grayson Allen)12分,替補胡德(Rodney Hood)貢獻14分,康諾頓(Pat Connaughton)也有10分進帳。

尼克方面,菜鳥葛林姆斯(Quentin Grimes)為最大亮點,今日生涯首度先發,上場40分鐘,17投9中攻下27分,是自1970-71年以來,尼克隊史上菜鳥首場先發最高得分,而葛林姆斯三分球13投7中,更是寫下尼克隊史菜鳥單場最多三分球記錄。

Quentin Grimes 27 points today were the most by a @nyknicks rookie in their first-career start since starters began being tracked in 1970-71 (@EliasSports).



His 7 threes set a Knicks rookie record. pic.twitter.com/Pfr0bq8IwU