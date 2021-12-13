NBA》「字母哥」大三元領公鹿輕鬆收勝 尼克菜鳥紀錄夜留憾

亞德托昆波領公鹿輕取尼克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日公鹿作客尼克，除「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）以20分11助攻10籃板，拿下本季首次大三元外，全隊總共有7人得分上雙，終場以112：97輕取人手不足的尼克，獲得2連勝。

本場比賽戰況懸殊，公鹿有多達7人得分上雙，然而尼克卻人手短缺，主力先發巴瑞特（RJ Barrett）、托平（Obi Toppin）觸發聯盟健康安全協議，遭隔離不在隊上，先發控衛柏克斯（Alec Burks）則是因個人因素為由向球隊告假，公鹿也全場壓制尼克，最大領先達21分，終場以112：97收勝。

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除字母哥拿下大三元外，先發全數得分上雙，米德爾頓（Khris Middleton）有24分8籃板表現，波提斯（Bobby Portis）19分10籃板，J.哈勒戴（Jrue Holiday）13分，艾倫（Grayson Allen）12分，替補胡德（Rodney Hood）貢獻14分，康諾頓（Pat Connaughton）也有10分進帳。

尼克方面，菜鳥葛林姆斯（Quentin Grimes）為最大亮點，今日生涯首度先發，上場40分鐘，17投9中攻下27分，是自1970-71年以來，尼克隊史上菜鳥首場先發最高得分，而葛林姆斯三分球13投7中，更是寫下尼克隊史菜鳥單場最多三分球記錄。

Quentin Grimes 27 points today were the most by a @nyknicks rookie in their first-career start since starters began being tracked in 1970-71 （@EliasSports）.



His 7 threes set a Knicks rookie record. pic.twitter.com/Pfr0bq8IwU — NBA.com/Stats （@nbastats） December 12, 2021

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