NBA》打破「東契奇魔咒」！布朗森挺身而出率隊痛宰雷霆

布朗森今繳出18分9籃板率隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠當家球星東契奇（Luka Doncic）今因腳踝傷勢無法出賽，頂替他上陣的布朗森（Jalen Brunson）繳出18分9籃板的佳績，率隊以103：84輕取雷霆。

東契奇上個月就曾因腳踝傷勢缺陣，日前與溜馬的比賽再度扭到腳踝，本季只要他不在的比賽，獨行俠在今天之前從未贏球，不過達拉斯大軍此役打得寫意，僅首節稍微遇到對手糾纏，進入第二節後就穩定保住領先，在最多曾領先20分的情況下，輕鬆收下勝利，總算打破本季一哥不在就無法贏球的魔咒。

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除布朗森準「雙十」的表現外，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）今也有13分7籃板演出，克勒貝爾（Maxi Kleber）替補上陣貢獻16分7籃板、M.布朗（Moses Brown）拿下15分。

雷霆方面，先發4人上雙、不過板凳得分零星，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳全隊最高18分、厄爾（Jeremiah Robinson-Earl）貢獻11分，貝茲萊（Darius Bazley）道特（Luguentz Dort）各有10分進帳。

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