MLB》大谷都辦不到的「三刀流」出現了 日本也充滿期待

羅倫森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日前簽下29歲「三刀流」好手羅倫森（Michael Lorenzen），下季他將與27歲「二刀流」大谷翔平一起打球，引起日本媒體《FULL-COUNT》期待。

報導引述美國媒體《The Athletic》報導指出，「與大谷共演？相隔7年首次挑戰先發投手的羅倫森有自信」，他上月才與天使簽下1年700萬美元，已經確定下季將加入天使隊先發陣容。

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羅倫森在2013年選秀首輪被紅人隊挑中，2015年登上大聯盟投手身分表現不差，295場出賽拿下23勝23敗，防禦率4.07，上一回主要當先發投手是在2015年賽季，其他大多都是當牛棚。

他也每年都有以打者身分出賽的紀錄，生涯321場出賽打擊率.233，另有7轟和24分打點，以及5次盜壘成功，OPS.710。

更厲害的是他能以外野手身分上場守備，他當中外野手出賽22場、守81局；右外野手守6場、6局；左外野手守8場、9局，這個連大谷都辦不到，他自赴美後並沒有守過三個外野位置。

天使隊還未確切告知羅倫森，打擊部分下季將如何使用他，不過羅倫森已經告訴主帥梅登，他會做好準備守備，而且是守中外野。對於相隔7年擔任先發投手，羅倫森也表現出自信，「我比以前更聰明、更有經驗，我的球不管在先發還是牛棚都是一樣的，我現在甚至覺得當先發更強了。」他說，自己2015年時甚至不明白四縫線和二縫線的差別。

他表示，不打算要求球隊，不過他當然會想站在打擊區，「如果我能（當打者）幫助球隊，我會做好準備。」日本媒體也期待明年他與大谷「二刀流加三刀流」的共演。

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