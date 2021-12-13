高球》恭喜！錢珮芸等4女將取得LPGA資格 明年台將人數創新高

錢珮芸（左起）、彭婕、侯羽桑和侯羽薔通過資格考取得明年LPGA正式資格。（取自TLGPA粉絲頁）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA資格考最後一關、最後一回合今天落幕，台灣女將錢珮芸繳出69桿，最終繳出8回合低於標準21桿、並列第4名，拿下明年LPGA的正式資格，同樣過關的還有「侯家姊妹」侯羽桑、侯羽薔以及彭婕。

LPGA資格考自今年8月展開，共有3關、16回合，最後一關則是連打2週、8回合的比賽，成績也是以8回合來計算，對於選手來說是相當嚴苛的考驗。前45名的選手都可拿到明年LPGA參賽資格，但得視排名決定參賽類別。

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今在最後一回合比賽中，錢珮芸抓下4鳥吞1柏忌，繳出69桿，侯羽薔則是打出74桿，以8回合低於標準桿10桿拿下並列第20，侯羽桑也繳出74桿，總桿低於標準桿7桿，並列30，彭婕則是打出73桿，以8回合低於標準桿4桿、並列41驚險壓線取得資格。但可惜的是，另一名台灣女將黃靖拿下並列第60名，無法取得資格。

錢珮芸算是重回LPGA，但侯羽桑、侯羽薔和彭婕都是首度拿到資格，加上原本已經在LPGA的徐薇淩、李旻，明年將同時有6名台灣女將征戰LPGA，寫下史上最多的紀錄。

侯羽桑和侯羽薔姊妹同時取得LPGA正式資格。（取自侯羽桑和侯羽薔粉絲頁）

LPGA資格考今結束，台灣有4名球員拿到新球季正式資格。（取自LPGA粉絲頁）

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