NBA》死神降臨！轟51分寫鬼神紀錄 杜蘭特透露飆分原因

杜蘭特。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕東部龍頭籃網今輕取活塞,杜蘭特(Kevin Durant)瘋砍51分,寫下鬼神紀錄,讓總教練奈許(Steve Nash)賽後讚不絕口。

杜蘭特今上陣逾41分鐘,全場31投16中,命中率破5成,猛砍51分、7籃板、9助攻,刷新本季聯盟單場最高得分,也是他轉戰籃網後,首度轟破50分大關。

請繼續往下閱讀...

據美國數據達人庫巴特科(Justin Kubatko)在推特指出,自籃網1976年加入聯盟以來,隊史沒有任何一位球員能匹配杜蘭特今晚的51分、7籃板、9助攻這3項數據,寫下超狂紀錄。

籃網總教練奈許讚嘆:「杜蘭特太不可思議了,這並非一個輕鬆的夜晚,對手打得非常努力,拚勁十足,我們嘗試不同的陣容去搭配,在這樣的挑戰下,杜蘭特的表現簡直不可思議,而且在末節還有一些令人難以置信的防守。」

今日另一主將哈登(James Harden)休兵,杜蘭特有意識到應該扛起更多進攻責任,「我知道今晚我可能需要拿更多的分數,但我們團隊火力是足夠的,大家防守做得很好,堅持防守策略,不怕碰撞,用防守帶動進攻,有段時間隊友手感比較冰冷,我覺得自己應該要更有侵略性。」

Kevin Durant tonight:



51 PTS

7 REB

9 AST



No other @BrooklynNets player has matched or exceeded all three of those figures in a single game since the franchise joined the NBA in 1976. pic.twitter.com/mGNF0MsG8c