NBA》死神降臨！轟51分寫鬼神紀錄 杜蘭特透露飆分原因

杜蘭特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕東部龍頭籃網今輕取活塞，杜蘭特（Kevin Durant）瘋砍51分，寫下鬼神紀錄，讓總教練奈許（Steve Nash）賽後讚不絕口。

杜蘭特今上陣逾41分鐘，全場31投16中，命中率破5成，猛砍51分、7籃板、9助攻，刷新本季聯盟單場最高得分，也是他轉戰籃網後，首度轟破50分大關。

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據美國數據達人庫巴特科（Justin Kubatko）在推特指出，自籃網1976年加入聯盟以來，隊史沒有任何一位球員能匹配杜蘭特今晚的51分、7籃板、9助攻這3項數據，寫下超狂紀錄。

籃網總教練奈許讚嘆：「杜蘭特太不可思議了，這並非一個輕鬆的夜晚，對手打得非常努力，拚勁十足，我們嘗試不同的陣容去搭配，在這樣的挑戰下，杜蘭特的表現簡直不可思議，而且在末節還有一些令人難以置信的防守。」

今日另一主將哈登（James Harden）休兵，杜蘭特有意識到應該扛起更多進攻責任，「我知道今晚我可能需要拿更多的分數，但我們團隊火力是足夠的，大家防守做得很好，堅持防守策略，不怕碰撞，用防守帶動進攻，有段時間隊友手感比較冰冷，我覺得自己應該要更有侵略性。」

Kevin Durant tonight:



51 PTS

7 REB

9 AST



No other @BrooklynNets player has matched or exceeded all three of those figures in a single game since the franchise joined the NBA in 1976. pic.twitter.com/mGNF0MsG8c — Justin Kubatko （@jkubatko） December 13, 2021

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