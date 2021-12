NBA》三分之王近在咫尺！美媒曝柯瑞不輪休最快明日登頂

勇士一哥柯瑞。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)僅再7顆三分彈就能超越「雷槍」艾倫(Ray Allen),登頂成為歷史三分球之王,不過達成這項成就的時間、地點也備受關注,雖先前有傳聞指出勇士將於明日讓柯瑞輪休一天,不過今日美媒則爆料,屆時柯瑞將會上場,可望直接一舉打破記錄。

先前多家美國媒體指出,勇士有意要在明日刻意輪休柯瑞,讓他養足體力,並在對上尼克、麥迪遜廣場花園時打破紀錄,不過今日《The Athletic》記者史雷特(Anthony Slater)的消息,所有勇士隊的老將預計都會出戰在明日交手溜馬的比賽,包括柯瑞以及D.格林(Draymond Green)。

除史雷特表示柯瑞不會在該場比賽輪休外,事實上勇士主帥柯爾(Steve Kerr)也在今日做出決定及回應,他強調「預計明天每個人都能上場,但我們還是拭目以待。」

這項偉大紀錄備受大家關注,柯瑞日前受訪也回應說:「顯然的,這項紀錄受到了很多關注,是聯盟中史上第一的紀錄,而且已經豎立了10年、11年。」不過他也放平常心坦言說:「我很感激大家對它的關注,當它發生時就會發生,在這個過程中,你還是必須以贏球為主。」

柯瑞只要再投進7顆三分,就能打破由艾倫所締造NBA史上最多2973顆三分球的紀錄,柯瑞本季目前出賽25場,三分命中率40.4%,場均投進5.4顆三分,有8場比賽至少投進7顆。

All the Warriors’ veterans are expected to play in Indianapolis tomorrow, including Steph Curry and Draymond Green. Had been discussion of them resting, but they won’t.

Source: Steph Curry will play in Indiana on Monday night.



There had been some speculation by the organization to rest him on Monday ahead of the second leg of the back to back in NYC on Tuesday.