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網球》「世界有時不講道理，但網球很簡單」謝淑薇年末有感而發

2021/12/13 12:15

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣一姐謝淑薇今年在雙打、單打都有不少斬獲，歲末年終之際，小薇也在社群發文道出本季的征戰心得。

謝淑薇今年開季就在澳網寫下驚奇，生涯首次打進大滿貫賽女單8強，她今提到在叩關16強幾次之後，一直想拚過8強門檻，「今年澳網是這幾年征戰，身心狀態同時都在線的一次」，小薇提到除面對義大利好手艾拉妮（Sara Errani）那一場曾吃止痛藥外，「整個比賽身體的狀態都很棒，心情也輕鬆多了。」

雙打方面，謝淑薇季中開始與比利時梅騰絲（Elise Mertens）搭檔，兩人經過磨合後培養出默契，連奪溫布頓、印地安泉冠軍，最後也第五度入圍年度最佳雙打組合，小薇更數度登上女雙球后寶座。

謝淑薇今在臉書有感而發表示，從2016年之後就沒有全職教練、沒有代言，但還是一路走了過來，「世界有的時候是不講道理的，但網球的世界其實很簡單。選好了路，就一路走下去，其它的人啊事啊，其實你在專注一件事之後，也就變得越來越模糊了，成之我幸，失之我命。」

這些年完成一個又一個目標後，謝淑薇形容這段旅程「刺激又瘋狂」，她一一感謝教練及團隊，最後豪氣寫道：「用有限的資源創造無限的可能。」

謝淑薇臉書全文：

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