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網球》世界排名再寫新高！曾俊欣闖葡萄牙決賽獲外媒目光

2021/12/13 12:47

曾俊欣在葡萄牙馬亞挑戰賽拿下亞軍。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣20歲好手曾俊欣昨拿下葡萄牙馬亞挑戰賽亞軍，今公布的世界排名從原本的256位來到第232，再寫生涯新高。

曾俊欣在馬亞挑戰賽位居大會第6種子，他一路過關斬將打進決賽，好表現還獲得知名網球記者José Morgado在推特上大讚，可惜在冠軍戰苦戰2小時42分鐘遭到法國好手布隆卡諾（Geoffrey Blancaneaux）以3：6、6：3、6：2逆轉，無緣生涯首座挑戰賽金盃。

雖然與冠軍失之交臂，不過打進決賽為曾俊欣進帳48分積分，讓他的世界排名從上週的256位、來到現在的232，也正式超越今年10月25日當週的240位，再寫生涯最佳成績。

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