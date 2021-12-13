網球》世界排名再寫新高！曾俊欣闖葡萄牙決賽獲外媒目光

曾俊欣在葡萄牙馬亞挑戰賽拿下亞軍。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣20歲好手曾俊欣昨拿下葡萄牙馬亞挑戰賽亞軍，今公布的世界排名從原本的256位來到第232，再寫生涯新高。

曾俊欣在馬亞挑戰賽位居大會第6種子，他一路過關斬將打進決賽，好表現還獲得知名網球記者José Morgado在推特上大讚，可惜在冠軍戰苦戰2小時42分鐘遭到法國好手布隆卡諾（Geoffrey Blancaneaux）以3：6、6：3、6：2逆轉，無緣生涯首座挑戰賽金盃。

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雖然與冠軍失之交臂，不過打進決賽為曾俊欣進帳48分積分，讓他的世界排名從上週的256位、來到現在的232，也正式超越今年10月25日當週的240位，再寫生涯最佳成績。

Geoffrey Blancaneaux completes the perfect week in Maia defeating Chun-hsin Tseng 3-6, 6-3, 6-2 to secure:



First #ATPChallenger title

New career-high （No. 234）

Australian Open qualifying pic.twitter.com/eLMIoqecaL — Gaspar Ribeiro Lança （@gasparlanca） December 12, 2021

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