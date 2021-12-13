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NBA》詹姆斯30分大三元領軍 湖人戲耍魔術收下2連勝

2021/12/13 14:25

詹姆斯今率隊力退魔術。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場迎戰魔術，在「詹皇」詹姆斯（LeBron James）繳出30分「大三元」的帶領之下，以106：94擊敗魔術寫下2連勝，也是近7場的第5勝。

「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）今因膝傷繼續缺陣，湖人上半場陷入苦戰，詹姆斯拿下11分、魏斯布魯克（Russell Westbrook）僅拿8分，前兩節打完以49：52落後。

紫金大軍在易籃後甦醒，在詹姆斯以及霍頓塔克（Talen Horton-Tucker）輪流飆分之下一度連拿23分，這是他們本季連續得分的最高紀錄；此節魔術進攻嚴重當機，23投僅2中，湖人就靠此節36：10的攻勢，以12分差收下勝利。

詹姆斯今繳30分10助攻11籃板，達成生涯101次大三元、魏斯布魯克以及霍頓塔克各有19分進帳、安東尼（Carmelo Anthony）板凳出發拿下13分。

魔術近13場苦吞12敗，C.安東尼（Cole Anthony）繳全隊最高21分、 華格納（Franz Wagner）挹注20分7籃板 、W.卡特（Wendell Carter Jr.）拿下16分8籃板、洛斯（Terrence Ross）替補上陣轟15分。

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