NBA》里拉德回歸無用 拓荒者末節後繼無力慘吞5連敗

拓荒者遭灰狼擊敗苦吞5連敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日拓荒者里拉德（Damian Lillard）腹部傷勢回歸攻下24分11籃板6助攻，但無奈末節發揮並不理想，6投僅1中，終場以111：116敗給灰狼，苦吞本季最長的5連敗。

首節灰狼在湯斯獨拿12分的帶領下以33：26領先拓荒者，次節拓荒者替補麥雷莫（Ben McLemore）3次三分出手全命中拿9分聯手里拉德8分，拓荒者數度短暫居於領先，但以55：56、1分之差進入下半場。

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第三節開節沒多久南斯（Larry Nance Jr.）2罰中1，雙方打平，但隨後灰狼打出一波12：0，拓荒者苦苦追趕，終於里拉德4分12秒的三分彈追到僅剩2分差，灰狼穩住局面未被反超，以89：84進入決勝節

決勝節西蒙斯（Anfernee Simons）挺身而出，開局率隊打出8：0反超，並保持領先至3分39秒才被羅素（D'Angelo Russell）的三分彈追平104：104，唐斯放進2分隨後南斯又灌籃回敬，然而灰狼又打出6：0並進入讀秒階段，後來里拉德雖投進本節第一顆球，並且是三分彈，也為時已晚，灰狼把握犯規罰球全中，終場以116：111勝出。

灰狼先發得分全數上雙，艾德華茲（Anthony Edwards）24分，湯斯（Karl-Anthony Towns）23分10籃板，羅素18分，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）14分，貝佛利（Patrick Beverley）10分，替補麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels ）有10分。

拓荒者方面，除里拉德外，替補西蒙斯也在此役回歸並攻下26分，麥雷莫15分進帳，兩人三分18中11，N.鮑威爾（Norman Powell）貢獻15分，雷托（Nassir Little）有10分。

拓荒者遭灰狼擊敗苦吞5連敗。（今日美國）

拓荒者遭灰狼擊敗苦吞5連敗。（美聯社）

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