中職》本季金手套出爐！ 冠軍兄弟最大贏家

詹子賢、江坤宇、王威晨、許基宏都蟬聯金手套獎。（本報資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中華職棒今天公布本季金手套得獎名單，中信兄弟有4位奪獎，再度成為最大贏家。

2021年金手套得獎名單如下：

投手：豪勁 樂天桃猿

捕手：林岱安 統一獅

一壘手：許基宏 中信兄弟

二壘手：林靖凱 統一獅

游擊手：江坤宇 中信兄弟

三壘手：王威晨 中信兄弟

外野手：郭天信 味全龍

外野手：邱丹 樂天桃猿

外野手：詹子賢 中信兄弟

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今年共有50位符合金手套獎票選資格的選手，角逐9項金手套獎名額。捕手獎項競爭激烈，林岱安與高宇杰在開完票後形成同分，因林岱安獲得五分票較多，最終奪下生涯第二座捕手金手套獎。

樂天桃猿洋投豪勁開季第一個月擔任先發投得掙扎，接著轉任後援投手投出一片天，扛下球隊陣中終結者角色，更締造連續25場無失分破聯盟紀錄的出色表現，本季出賽80.2局，在45次守備機會中，完成17次刺殺、27次助殺以及5次牽制助殺獲得青睞，拿下在中職的生涯首座投手金手套獎。

郭天信與邱丹同樣是生涯首度獲獎。味全龍回歸中職的首個一軍完整球季，陣中小龍的表現令人驚豔，鎮守外野的郭天信時常有美技守備演出，令球迷印象深刻！樂天小將邱丹生涯第三個球季上場機會大增，守備場數98場，上演零失誤、百分百守備率的完美表現。

今年還有5位選手蟬聯金手套獎，其中，王威晨連續三年稱霸三壘手金手套獎。許基宏近兩年出賽數增加，站穩球隊陣中先發一壘手，在上千次守備機會中，為球隊守下不少好球。平鎮高中出品的林靖凱及江坤宇，以優異表現站穩一軍先發，持續擦亮守備金字招牌，連續兩年分別獲得二壘手及游擊手金手套獎肯定。詹子賢常在外野管區上演關鍵美技守備，再度拿下外野手金手套獎。

今年金手套獎特別感謝中華職棒的好夥伴Gamania橘子集團用實際行動力挺中華職棒，冠名「2021中華職棒Gamania橘子集團金手套獎」。2021年12月20日「2021明台產險中華職棒頒獎典禮」將在台北萬豪酒店登場，同時開放球迷朋友購票進場。售票將於15日（三）14:00正式在全家售票系統開賣，歡迎球迷朋友購票進場與選手一同分享獲獎喜悅，也邀請全國球迷朋友鎖定ELEVEN SPORTS及CPBLTV，透過電視及網路轉播，一同參與中華職棒32年的年度盛事。

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