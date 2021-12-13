羽球世錦賽》差點創0：21慘案！ 奈及利亞選手遭痛宰吐心聲

奈及利亞選手奧佩約里。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日世錦賽男單64強中，24歲奈及利亞選手奧佩約里（Anuoluwapo Juwon Opeyori）不敵日本渡邊航貴，止步首輪，第二局還差點創下0：21的慘案。

兩人過去沒有交手紀錄，首局由渡邊航貴21：11先下一城，次局更是一面倒，渡邊航貴連拿20分，眼看奧佩約里要上演一分未得的窘境，這時奧佩約里沒有就此洩氣，他積極發起進攻，讓對手回球出界，拿下珍貴一分，奧佩約里興奮高舉左手，比出大大的「1」，好似贏了比賽，最終第二局由渡邊航貴21：1勝出，晉級32強。

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奧佩約里是雙打好手，今年曾出戰東奧男雙，單打非他擅長項目，接受世界羽聯訪問時，被問及連丟20分後，拿下的1分有多巨大，他直呼：「我的搭擋告訴我，20：0或20：20對我們來說都是一樣的，每人都有機會得到那一分，有機會贏得比賽，我感覺自己就像一個贏球的人。」

連丟20分後，奧佩約里曾請求防護員治療一下他的腿，當下是否想過直接退賽，奧佩約里表示：「我從沒想過在0：20的時候退賽，我只想得到那一分，我知道如果嘗試99次，一定會成功一次。」

奧佩約里表示：「首局時還精力充沛，所以很有信心，但很快流失了體力，我不習慣這種節奏，所以第二局完全一面倒，我試圖移動，但速度、體力都在下滑，我必須找到方法來恢復體力，去獲得那一分，改變策略總是好的，所以我叫上防護員，得到一點休息，也讓我的腿能緩解一下。」

是否是生涯中最重要的一分？奧佩約里說道：「是啊，就目前來看是的，但我認為分數並不重要，重要的是完成比賽，然後從錯誤中汲取教訓，能完賽感覺很棒。」今日奧佩約里還有男雙賽事要出賽。

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