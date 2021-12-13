晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》差點創0：21慘案！ 奈及利亞選手遭痛宰吐心聲

2021/12/13 15:00

奈及利亞選手奧佩約里。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日世錦賽男單64強中，24歲奈及利亞選手奧佩約里（Anuoluwapo Juwon Opeyori）不敵日本渡邊航貴，止步首輪，第二局還差點創下0：21的慘案。

兩人過去沒有交手紀錄，首局由渡邊航貴21：11先下一城，次局更是一面倒，渡邊航貴連拿20分，眼看奧佩約里要上演一分未得的窘境，這時奧佩約里沒有就此洩氣，他積極發起進攻，讓對手回球出界，拿下珍貴一分，奧佩約里興奮高舉左手，比出大大的「1」，好似贏了比賽，最終第二局由渡邊航貴21：1勝出，晉級32強。

奧佩約里是雙打好手，今年曾出戰東奧男雙，單打非他擅長項目，接受世界羽聯訪問時，被問及連丟20分後，拿下的1分有多巨大，他直呼：「我的搭擋告訴我，20：0或20：20對我們來說都是一樣的，每人都有機會得到那一分，有機會贏得比賽，我感覺自己就像一個贏球的人。」

連丟20分後，奧佩約里曾請求防護員治療一下他的腿，當下是否想過直接退賽，奧佩約里表示：「我從沒想過在0：20的時候退賽，我只想得到那一分，我知道如果嘗試99次，一定會成功一次。」

奧佩約里表示：「首局時還精力充沛，所以很有信心，但很快流失了體力，我不習慣這種節奏，所以第二局完全一面倒，我試圖移動，但速度、體力都在下滑，我必須找到方法來恢復體力，去獲得那一分，改變策略總是好的，所以我叫上防護員，得到一點休息，也讓我的腿能緩解一下。」

是否是生涯中最重要的一分？奧佩約里說道：「是啊，就目前來看是的，但我認為分數並不重要，重要的是完成比賽，然後從錯誤中汲取教訓，能完賽感覺很棒。」今日奧佩約里還有男雙賽事要出賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。