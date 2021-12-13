F1》維斯塔潘奪冠 新舊車手反應不一：F1需要新的世界冠軍

維斯塔潘（右）和漢米爾頓賽後致意。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕F1本賽季最終站，紅牛車隊維斯塔潘（Max Verstappen）昨晚在最後一圈逆轉賓士車手漢米爾頓（Lewis Hamilton），戲劇性奪下生涯首座世界冠軍，漢米爾頓則錯失打破車神舒馬克紀錄的第8冠。賽後賓士車隊2度抗議都被FIA駁回，確立維斯塔潘的冠軍地位，也引來現役以及退役車手正反兩面看法。

3屆年度冠軍史都華（Jackie Stewart）表示：「F1需要一個新的世界冠軍，我認為最後做得很好，維斯塔潘整個賽季都表現出色。」

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1978年世界冠軍安德烈提（Mario Andretti）：「這是什麼發展！我喜歡能將我的心率提高到300的世界冠軍、紀錄、故事，維斯塔潘和漢米爾頓向我們展示激烈戰鬥的賽季，這個故事肯定會繼續下去。」

4屆世界冠軍普羅斯特（Alain Prost）：「你會被告知很多關於安全車規則的事情，所以賓士的不滿是可以理解的，而且發生特例，這總是有爭議，我想嘗試去感受 Max 的喜悅和 Lewis 的悲傷。」

1996年世界冠軍希爾（Damon Hill）：「有很多人不接受、很多人高興，這就是這項運動運作的新方式，比賽總監可以像這樣當場做出決定，我是覺得像這種『猜猜我要怎麼做』的裁決有點太多了。」

「我必須為 Max 脫帽致敬！Lewis 表現出色！這是F1的歷史性賽季！」2016年世界冠軍羅斯柏格（Nico Rosberg）說。他也是漢米爾頓前隊友。

「兩個人都適合奪冠，我不知道最後的具體情況，但我要祝賀他們。」世界冠軍4連霸車手維特爾（Sebastian Vettel）說。

「Max 絕對是一位偉大車手，他度過令人難以置信的賽季，不過，最後發生的事情絕對是不能接受的，我簡直不敢相信我看到的。」威廉斯車手羅素（George Russell）表示。他下季將加盟賓士。

麥拉倫車隊車手諾里斯（Lando Norris）表示：「這種結束方式不乾淨。」

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