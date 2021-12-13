一銀陳玟卉再創個人紀錄！勇奪世錦賽舉重1金1銀1銅

第一銀行舉重隊陳玟卉（右）勇奪世界舉重錦標賽1金1銀1銅佳績。（一銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行舉重隊好手陳玟卉12月12日於烏茲別克2021年世界錦標賽以抓舉97公斤、挺舉135公斤及總和232公斤，勇奪女子組64公斤量級1金1銀1銅佳績，再創個人生涯紀錄。

今年以來陳玟卉屢獲佳績，4月亞洲錦標賽以抓舉100公斤、挺舉128公斤及總和228公斤勇奪3面金牌；7月東京奧運以抓舉103公斤、挺舉127公斤及總和230公斤勇奪銅牌後，此次再獲佳績，不僅為國人帶來年終前的驚喜，更為自己在2021年寫下最亮眼的一頁。

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除了陳玟卉個人的專注與持續不斷的努力外，一銀行員黃達德教練長期指導，還有一銀的力挺，都讓她能夠更專注在訓練和比賽上，全心全意投入舉重運動。

一銀自1995年成立舉重隊以來，力挺舉重運動已26年，從2000年於雪梨奧運獲1銀1銅成績、2012年倫敦奧運獲1金佳績，陳玟卉也在東奧奪銅；一銀舉重隊多次於國際比賽榮獲佳績，並打造奧運舉重獎牌搖籃，總計1金1銀2銅亮麗的奧運奪牌成績，為國內贊助舉重運動獲獎最多的企業。並屢獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」，且今年首度參加即獲選之「推展類銅質獎」等三大獎項殊榮。

另，一銀文教基金會長期贊助身障學生方振宇，於今年9月舉行的「2020東京帕拉林匹克運動會」表現同樣讓國人振奮，初次參賽即獲得羽球項目第四名佳績，一銀文教基金會也舉辦表揚會，頒發加碼獎金和致贈紀念品，以及提高每月營養金，給予實質的經濟後盾與資源，力挺選手積極投入訓練，備戰2024年巴黎帕運，期許再度為國爭光。

一銀表示，體力即國力，為協助臺灣體育運動發展，長期投入資源扶持優秀選手，希望能發揮拋磚引玉效益，號召更多企業共同為體育盡一份心力，讓國內運動更加蓬勃發展，也協助更多體壇優秀選手不斷「追求卓越、邁向第一」，讓每一位選手能持續專注朝目標邁進，未來能夠為自己和國家爭取最高榮耀，讓世界看見臺灣。

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