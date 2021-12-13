日職》苦等1個月沒盼到其他球隊青睞 火腿老將宣布引退

日本火腿老將鶴岡慎也宣布引退，結束自己19年職棒生涯。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年40歲的日本火腿老將鶴岡慎也，10月底被通知遭球隊戰力外，當時他曾表示希望能去其他球團找機會、延續球員生涯，但本月11日卻突然宣布引退消息，今他發表聲明表示自己已經調適好心情，確定將結束19年的職棒生涯。

鶴岡慎也在2002年選秀會上以第8指名被火腿挑中，在火腿效力12個年頭後，2014年行使FA轉戰軟銀發展，在鷹隊待了4個球季，2018年又重新回到老東家火腿懷抱，2019年球季他開始兼任捕手教練，出賽場次也銳減，但本季仍出賽13場，19打數敲出5安、繳出打擊率2成63的成績。

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鶴岡的火力不若以往，10月底他也被通知已不在明年球隊的規劃內，但火腿隊仍相當看重他帶領後輩的能力，希望他在新球季能轉任專職教練，但鶴岡本人希望能繼續以選手身份奮戰，婉拒了火腿的邀請，然而等了一個多月還是沒獲得其他球團青睞，去獨立聯盟也沒有得到機會，最終決定高掛球鞋引退。

鶴岡今發表聲明寫道：「從退出日本火腿鬥士到今天爲止，我一直努力在尋找能繼續當現役選手的方法，但由於自己事先設定的期限已到，我也好好調整了心情，所以決定退下球衣、結束已經堅持了19年的職棒選手之路，這19年來我經歷許多事，感謝我家人們、一起戰鬥的隊友、一直鼓勵我們的球迷，19年來真的非常感謝你們一路支持。」

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