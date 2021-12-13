MLB》釀酒人補強盯上洋基？ 紐媒爆料對前全壘打王有興趣

維特。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》記者謝曼（Joel Sherman）透露，洋基隊去年全壘打王、一壘手維特（Luke Voit）曾經獲得釀酒人隊青睞，不過雙方沒有進行交易。

報導分析洋基隊休賽季若想要強調防守，可以透過交易迎來釀酒人金手套中外野手肯恩（Lorenzo Cain），他若到來也可以成為時常受傷的中外野手希克斯（Aaron Hicks）的保險，謝曼更爆料，釀酒人曾對維特有興趣。

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《MLBTR》分析，不確定釀酒人是何時對維特展現興趣，但他的確會是適合釀酒人的球員。釀酒人在7月時曾與藍鳥交易，換得左打一壘砲手泰倫茲（Rowdy Tellez），他在加盟釀酒人後出賽56場，打擊率2成72，敲出7轟、28分打點，就算現在將維特交易來，在國聯下季有機率實施指定打擊的情況下，右打的維特與左打泰倫茲也能同時上場。

釀酒人在今年封館前，與紅襪換來外野手倫弗洛（Hunter Renfroe），補強一枚右打重砲好手，但他們也失去了外野手賈西亞（Avisail Garcia）與內野艾斯科巴（Eduardo Escobar），若再迎來維特確實可以為提供火力支援，而且休賽季洋基也傳出想要網羅佛里曼（Freddie Freeman）、歐森（Matt Olson）等一壘手，代表他們確實可能把維特給交易出去。

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