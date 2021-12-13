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中職》今年第一人！ 陳禹勳宣布行使FA

2021/12/13 17:47

陳禹勳。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕樂天桃猿佈局投手陳禹勳今天在臉書宣布行使自由球員權利，成為今年第一人。

中職聯盟稍早回應，尚未有人行使FA，不過陳禹勳晚間5點42分自行在臉書宣布。至於其他球員和球團提出申請截止日期為15日，中職聯盟預估在16日公告。

臉書全文：

各位親愛的鄉親們：
首先要感謝各位多年對我的鼓勵與支持，8年來在職棒每一天，都努力不愧對自己和你們的期望，我們一起經歷了許多汗水跟淚水，也共同贏得了許多榮耀，這些都是我繼續前進的養分。

台灣職棒發展至今三十餘年，許多前人的犧牲奉獻才有今天；經過了很長一段時間的思考沈澱，稍早已經正式向球團提出行使自由球員權利，這份職業球員得來不易的權益。

由於後續我將積極的投入明年球季的準備，朝向協助球隊贏得總冠軍的目標努力，故相關的事宜將全權委託丁昱仁律師協助，希望接下來能和有奪冠企圖心的球隊，交換彼此對未來合作機會的想法；也會與原本母隊樂天桃猿浦領隊，為一起爭冠打拼的可能繼續溝通。

再次謝謝你們的關心與支持，永遠忘不了多年前，職棒加盟儀式劉玠廷領隊為我穿上球衣的那一刻，也不會忘記棒球和你們給我的一切一切⋯ 不管未來如何？桃猿王朝的精神會一直在我心裡，引領我追逐夢想，往更遠的前方勇敢邁進。

祝你們 平安喜樂
陳禹勳
2021年12月13日

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