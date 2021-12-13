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羽球世錦賽》中國對手放話這次要擊敗他 周天成高EQ回應

2021/12/13 21:16

陸光祖。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年羽球世界錦標賽昨在西班牙點燃戰火，台灣一哥周天成昨在首輪，僅花35分鐘就直落二收拾泰國好手塔馬辛，順利挺進次輪，接下來將和中國好手陸光祖過招，不過陸光祖受訪時放話，這次會盡力來挑戰打贏小天，檢驗訓練成果，小天則是高EQ地表示，自己會好好準備下一輪比賽。

目前暫居世排27名的陸光祖，在男單首輪以21：16、21：12擊敗泰國新星昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），下一輪就要碰上世排第4名的強敵周天成，而先前兩人三次交手，都是由周天成拿下勝利，最近一次在丹麥公開賽碰頭，他還是以直落二輸球，不過這次陸光祖相當樂觀，賽後他在接受中媒《新華社》專訪時表示會把自己最好的狀態展現出來，希望能夠擊敗周天成一次。

「我希望這次比賽能有所突破，最好贏他（周天成）一次，把自己積極狀態展現出來，同時檢驗一下回國這段時間的針對性訓練成果，自己進步了多少，」陸光祖說，「希望在明年賽季開始前，自己實力能再上一個台階。下賽季贏更多比賽，拿到更好成績，用實力說話。」

周天成。（資料照，歐新社）

面對來勢洶洶的對手，周天成在受訪時則是風度翩翩地表示，自己會好好準備比賽，「昆拉武特很不好打，他（陸光祖）贏了不少，狀態看起來也蠻不錯的，但我覺得自己也還可以，場上跑動蠻順暢的，技術上無所謂誰更有優勢，能把自己特點打出來才是重點，至於勝算有幾成，我不會太在意。」

最後周天成也表示：「對我來說每場比賽都是新的開始、從零開始，不管以前對戰成績如何都不算數了，每個對手都不會讓你輕鬆得分，這次世錦賽我很希望能夠奪下獎牌，但也不會忘記一定要腳踏實地一步步慢慢走。」

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