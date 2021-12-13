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PLG》影片雷同處已超越致敬 攻城獅改口致歉

2021/12/13 19:00

P. LEAGUE+新竹街口攻城獅的年度形象片被質疑有抄襲疑慮，今發表聲明致歉。（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕P. LEAGUE+新竹街口攻城獅的年度形象片被質疑有抄襲疑慮，對此球隊從原本強調會以開放態度看待網路評論，今天則改口發表聲明致歉，承認影片內分鏡雷同之處已超越致敬的程度，即刻起下架年度形象片。

攻城獅年度形象片首映後所引發討論，有網友就在PTT發文，標題為「攻城獅形象片是致敬嗎」，指出攻城獅影片中的分鏡畫面有太多類似之處。

攻城獅昨回應表示，影片是取樣眾多元素呈現出想傳遞的理念，會以開放態度看待網路評論，引來不少批判聲，今再次發表聲明滅火。

攻城獅表示，「經內部團隊商討，雖形象片口白與故事內容為團隊創作時的原創發想，但影片內分鏡雷同之處已超越致敬的程度，攻城獅年度形象片將自即刻起全面下架，未來也不會再公開播映。對於未在上架時註明致敬而造成大眾誤解為純原創作品，球團在此誠摯地向球迷道歉。」

此外，本次形象片製作流程中內部審查的疏失，攻城獅表示，團隊責無旁貸，會深刻檢討並引以為鑑，未來在使用影片與圖像時將會更嚴格且更謹慎，全力避免類似問題再度發生，再次向大家表達誠摯的歉意，感謝所有台灣籃球迷近期的指教與建議。

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