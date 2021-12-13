中職》想跟陳禹勳一起打球？ 郭俊麟PO舊照搞笑招募鄉長

桃猿投手陳禹勳稍早宣布將行使FA。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕樂天桃猿後援右投陳禹勳今年獲得自由球員資格，生涯累積90次中繼、118次救援豐功偉業的他，今在臉書宣布行使自由球員權利，成為今年第一人，而富邦悍將投手郭俊麟稍早也曬出兩人昔日披國家隊球衣的照片，搞笑想招募鄉長，讓網友全笑翻。

陳禹勳今年被移出終結者行列，沒能刷新林岳平129次救援成功的聯盟紀錄，但在轉戰中繼後找回昔日壓制力，總計中繼21場，23.2局飆出23K，防禦率只有1.90，生涯累積90次中繼，有望挑戰史上首次百中繼、百救援。

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今陳禹勳開出第一槍，表示稍早已經正式向球團提出行使自由球員權利，後續他將積極為明年球季做準備，相關事宜也已經委託律師協助，希望接下來能和有奪冠企圖心的球隊，交換彼此對未來合作機會的想法，不過他也表示仍會與母隊領隊浦韋青，為一起爭冠打拼的可能繼續溝通。

而陳禹勳宣布行使FA後引發熱議，悍將投手郭俊麟也馬上在粉絲專頁放上昔日他與陳禹勳一起披國家隊戰袍打拚的照片，特地標記鄉長，寫道「陳禹勳，要來嗎」，嚇得樂天球迷留言大喊「不要搶我的鄉長」，郭俊麟粉專則回覆「我是要約他吃飯啦」讓網友、球迷都笑瘋。

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