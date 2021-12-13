MLS》扯！冠軍戰出大包 紐約球員竟遭主場粉絲砸啤酒罐（影音）

Jesús Medina was hit by an object thrown from the crowd after NYCFC scored. pic.twitter.com/n0ptX7nR1u — ESPN FC （@ESPNFC） December 11, 2021

〔體育中心／綜合報導〕美國職業足球大聯盟（MLS）在昨天由紐約城與波特蘭木材兩隊進行冠軍戰，兩隊以1：1戰平，最終由紐約城在12碼PK戰中以4：2獲勝奪冠，不過比賽中卻出現小插曲，紐約城的球員在比賽中被主場球迷用啤酒罐砸中，賽後共兩位球迷被逮捕。

事件發生在紐約城第41分鐘進球後，梅迪納（Jesús Medina）正打算與隊友慶祝，想不到卻被從觀眾席飛來的啤酒砸中，儘管有用手擋住，但他仍順勢倒在地上，而在他倒地後還有第二罐啤酒向他飛來。

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梅迪納被砸後捂著自己的臉。（資料照，美聯社）

根據《運動畫刊》報導，波特蘭木材宣布，丟擲啤酒的球迷已經被驅逐出場，且也被終身禁止觀看波特蘭木材主場Providence Park的任何一場比賽，在比賽結束後，當地警方也宣布，已經逮捕了丟擲啤酒罐的兩人。

梅迪納（右1）被觀眾用啤酒砸。（資料照，USA TODAY Sports）

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