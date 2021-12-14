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足球》歐冠盃16強抽籤鬧笑話！ C羅、梅西夢幻對決再等等

2021/12/14 06:52

歐冠盃16強抽籤鬧烏龍，梅西與C羅夢幻對決得再等等。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕歐冠盃16強昨天進行抽籤，想不到在第一次的抽籤結果卻出了三個大包，導致需要進行史上首次的重新抽籤，最終結果也出爐，原先首次抽籤出現的梅西（Lionel Messi）、C.羅納度（Cristiano Ronaldo）夢幻對決也只能到之後才有機會實現。

歐冠盃首度抽籤結果，最受矚目的莫過於曼聯對決巴黎聖日耳曼，代表梅西要與C.羅納度將要正面交鋒，而其他的對戰組合則分別為皇馬對本菲卡、拜仁慕尼黑對馬競、利物浦對薩爾斯堡紅牛、尤文圖斯對里斯本競技、曼城對比利亞雷爾、里爾對切爾西、阿賈克斯對國際米蘭。

不過在抽籤結束後，歐洲足協宣布因為技術問題，此次的抽籤結果作廢，原因是他們在抽比利亞雷阿爾時，同組的曼聯被列在能抽的籤當中（規則上不允許），而在抽馬競時，同組的利物浦也被列在能抽的籤當中，而在抽馬競的籤時，原本要可以被抽到的隊伍中卻沒有曼聯，而最終他們抽到拜仁慕尼黑。

在經過重新抽籤後，新的抽籤結果為薩爾斯堡紅牛對拜仁慕尼黑、曼城對里斯本競技、阿賈克斯對本菲卡、里爾對切爾西、馬競對曼城、比利亞雷爾對尤文圖斯、國際米蘭對利物浦、皇馬對巴黎聖日耳曼。

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