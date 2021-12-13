羽球世錦賽》僅用38分鐘解決緬甸女將 白馭珀晉級次輪

白馭珀在羽球世錦賽直落二挺進下一輪。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女單好手「小小白」白馭珀今在2021年世界羽球錦標賽64強戰登場，僅用了38分鐘，以直落二擊敗緬甸女將圖薩，順利挺進下一輪，將和日本女將高橋沙也加爭奪16強門票。

世界排名38的白馭珀，過去曾4度參與世錦賽，生涯最佳成績為2015年的16強，上一屆則在32強止步。今小小白在首輪先碰上排名77的緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar），雙方過去未曾過招。

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白馭珀今開局取得6：2大幅領先，緬甸女將似乎沒能找到節奏，多次回擊都落在界外，讓小小白率先拿下第11分；但小小白在暫停後卻因失誤和對手幸運翻網球連掉3分，好在她很快調整好狀態，以21：15先下一城。

圖薩在第2局開賽拉快進攻節奏，把握幾次多拍來回的機會，取得4：2領先，不過白馭珀馬上回神連搶6分超車。暫停後，對手一度追成11：11平手，但小小白迅速調整狀態，再次要回領先優勢，最終以21：16勝出。

晉級32強後，白馭珀將碰上世界排名13的日本女將高橋沙也加，兩人交手過1次，由高橋沙也加勝出。

另一場台灣混雙組合賽事在稍早結束，世界排名24的李哲輝／許雅晴，兩人在首戰先碰上排名51的蘇格蘭組合霍爾（ Adam Hall ）／麥克芙森（Julie MacPherson），苦戰兩局後以19：21、16：21落敗，止步首輪。

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