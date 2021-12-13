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中職》金手套「同分」險勝兄弟鐵捕 林岱安坦言嚇一跳

2021/12/13 21:47

林岱安。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕今年中職金手套競爭最激烈的是捕手，統一獅鐵捕林岱安跟中信高宇杰形成罕見「同分」現象，最終林岱安因多2張第1名選票險勝對手，他坦言得知獲獎當下有嚇到。

林岱安說，「當下心情是嚇一跳，因為我覺得宇杰今年的表現非常棒，能夠跟他競爭很榮幸。」

今年金手套投票參與人數有41人，含中職紀錄組代表3人，林岱安和高宇杰都是148分，依據選票辦法第五條、必須比較第一名選票數量，林岱安以20張險勝高宇杰18張，驚險中奪下生涯第2座金手套。

具有角逐金手套資格的3名捕手，林岱安的3成16盜壘阻殺率，其實不敵中信兄弟高宇杰4成79、蔣少宏4成16，守備率0.996也略輸高宇杰的0.998，不過蹲捕全聯盟最多的747.2局，僅有3次捕逸是3人最少。

林岱安坦言，「雖然我在數據上沒這麼好，還是很感謝媒體有看到比較不一樣的地方，這麼肯定我。」

中職捕手可參考數據少，過往幾乎都是盜壘阻殺率最高者勝出。近10年捕手金手套得主中，只有2015年陳家駒盜壘阻殺率並非聯盟最高，林岱安是第2人，他有一項最不簡單的數據，幫獅隊防禦率將去年墊底的5.84，修正至聯盟第1的3.27，引導投手能力突出。

林岱安在2019年也曾靠盜壘阻殺率奪下金手套，不過他說這2年都以團隊為主，「有些人會覺得我阻殺率變低，但我沒那麼在意，我想去幫助投手，讓他們能夠舒服投球，畢竟阻殺率要靠投手和野手的搭配。」

今年日本職棒也有類似現象，養樂多中村悠平盜壘阻殺率只有2成55，是所有符合規定場數捕手中最低，卻還是抱回生涯第2座金手套，就是因為他將團隊防禦率從4.61下修至3.48，以及偷好球功力提升，今年中職捕手金手套也不再是「盜壘阻殺優先」，參考更多其他因素。

高宇杰。（資料照，記者林正堃攝）

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