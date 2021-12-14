羽球世錦賽》戴資穎即將上陣 晚間8點迎戰俄羅斯女將

戴資穎將在今天碰上俄羅斯好手柯塞兹卡雅。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎今天將在2021年世界羽球錦標賽女單32強戰中登場，這也是她東京奧運後的首場國際賽，將碰上排名27的俄羅斯好手柯塞兹卡雅（Evgeniya Kosetskaya），比賽預計在晚間8點左右開打，將由MOD愛爾達202台直播。

戴資穎在今年東京奧運摘下女單銀牌，奧運後留在國內閉關訓練為世錦賽備戰，已長達4個多月未出賽。過去小戴6度參加世錦賽，5屆止於8強，這次要力拚獎牌，首輪先和柯塞兹卡雅過招，過去兩人僅交手過1次，由小戴拿下勝利。

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其他台將方面，世界排名第4的台灣一哥周天成預計晚間9點迎戰排名27的中國好手陸光祖，小天碰上他取得3戰全勝的優勢。

兩組男雙組合也會接力上陣，李哲輝／楊博軒先在下午4點50分左右迎戰世界排名第9的印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），雙方僅有一次交手紀錄，由印度組合獲勝。

東京奧運金牌男雙李洋／王齊麟預計在深夜11點半左右才會出場，將碰上世界排名48的荷蘭組合吉爾（Ruben Jille）／范德拉克（Ties van der Lecq），雙方未曾交手。

周天成。（資料照，法新社）

李洋/王齊麟。（資料照，記者林正堃攝）

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