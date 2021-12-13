SBL》窮到只剩下900元 台版櫻木花道重生拚最佳進步獎

呂冠霆。（高雄九太球團提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL九太科技近2年戰績不理想，今夏又把主力送至T1高雄海神，球隊進入重建期。原總教練劉嘉發因戰績不佳請辭，由原助理教練徐仲毅接任，年僅31歲的他也成了SBL創立以來最年輕的總教練。

董事長沈會承表示，「高雄九太現在是支全新的球隊，給年輕人揮灑空間也是美事一樁」。總教練徐仲毅則發表其用兵哲學，「我希望打造全聯盟防守最兇悍的球隊，籃球場上名言就是進攻會失常，防守卻不會，我們是一支年輕的球隊，進攻容易當機，所以一定更靠防守贏球。」

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徐仲毅強調，「我是最年輕的教練，雖然經驗可能不夠，但跟選手溝通無障礙；接掌兵符有壓力，但也是動力。」

他也特別點名了「選秀狀元」曾柏喻，更盛讚他想找回過往身手、證明自己的企圖心非常強烈，且隊友都受到他的感染。不過徐仲毅仍強調，高雄九太是支年輕的球隊，除了沒有大小牌之分外，「每個人都可以是攻守核心」。

昔日擁有「南湖戰神」美名的曾柏喻做為球隊的即戰力人選，雖然空窗2年但近幾個月已經成功甩肉15公斤，展現出了「浪子回頭」的決心，而甫落幕的SBL熱身賽他也不負重望，首戰就攻下全隊最高的15分，重新擦亮「戰神」名號，曾柏喻也正式進化成「九太戰神」，成為球隊攻城掠地的利刃。

曾柏喻說，「南湖戰神」已經跟了我很多年，但畢竟已是高中的事情，希望以後能變成九太戰神。

曾柏喻。（高雄九太球團提供）

大學時期曾因拍攝《灌籃高手》自製影片，扮演櫻木花道爆紅的呂冠霆，過往曾效力臺灣銀行長達5個賽季，第17季結束後受左膝肌腱鈣化困擾選擇退役，後來轉戰健身業當起健身教練，甚至還參加了健美比賽，但無奈受到疫情影響工作告吹，存款一度只剩900元，

呂冠霆表示，「本次能重返籃球場充滿感恩，呂除了感謝教練團賞識外，更感謝董事長沈會承給予機會及提供優質的環境，讓他可以無後顧之憂地專心打球，期待能東山再起，力拼一座最佳進步獎。」

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