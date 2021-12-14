中職》「所有汗水都化成幸福的淚水」 林威助發文吐心聲

中信兄弟總教練林威助今年率隊奪下台灣大賽冠軍。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟總教練林威助帶兵首年就拿到台灣大賽冠軍，終結7年6亞悲情。林威助昨天晚間在臉書發文吐露心聲，並感謝球迷、中信慈善基金會董事長辜仲諒和所有選手及行政團隊的付出，最後也祝福轉任富邦主帥的丘昌榮，「未來的日子繼續一起為台灣棒球界努力」

林威助在臉書發文表示，中信兄弟奪得中華職棒32年總冠軍，這一年對每一位來說都特別的辛苦得來的果實卻也特別甜美，拋下黃色彩帶那刻的感動無法言喻，所有的汗水都化成幸福的淚水。「請見諒我平時的不善言辭，但對我來說，拿下總冠軍就是對球迷、球員、球團的責任，我們一起辦到了！」林威助寫道。

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這一路來，林威助感謝中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信兄弟球團董事長高英傑、領隊劉志威，球團的無條件信任，感謝球員、教練們以及行政、情蒐、後勤人員的支援，也感謝家人及球迷們的不二心支持，願意跟著他們一步一步堅定邁進，「榮耀歸於所有支持且參與中信兄弟的每一位。」

林威助也謝謝前兄弟首席教練丘昌榮這些日子的付出，並恭喜他接任富邦悍將總教練，未來的日子繼續一起為台灣棒球界努力。

最後林威助向大家喊話，「別忘了，結束慶祝我們繼續要往蟬聯冠軍的路上前進。休息片刻，立刻出發。」

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