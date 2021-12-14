晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》快沒人了！ 公牛再添1例共10人觸發安全協議確定延賽

2021/12/14 08:03

公牛前鋒A.強森（右）觸發健康安全協議。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕東部勁旅公牛近期疑似爆發染疫潮，共有10人觸發健康安全協議，陷入人手捉襟見肘的窘境，能出賽的球員只剩下8人，NBA今天宣布，公牛未來2場比賽將延賽。

據《ESPN》報導指出，公牛前鋒A.強森（Alize Johnson）今天檢測呈現陽性，觸發健康安全協議高掛免戰牌，公牛目前進入健康安全協議的有主力球員拉文（Zach LaVine）、德羅森（DeMar DeRozan）、格林（Javonte Green），以及T.布朗（Troy Brown Jr.）、懷特（Coby White）、湯瑪斯（Matt Thomas）、D.瓊斯（Derrick Jones）、多桑姆（Ayo Dosunmu）與S.強森（Stanley Johnson），再加上今天A.強森，名單人數多達10人。

據聯盟規定，進入健康安全協議的球員，必須經過10天隔離，或者24小時內連續兩次的PCR檢測陰性才可歸隊，公牛連續3天至少出現1名案例，全隊只剩下最低出賽數的8人，NBA官方也宣布，公牛在台灣週三與活塞和週五對戰暴龍的比賽確定延賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。