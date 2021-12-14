NBA》快沒人了！ 公牛再添1例共10人觸發安全協議確定延賽

公牛前鋒A.強森（右）觸發健康安全協議。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕東部勁旅公牛近期疑似爆發染疫潮，共有10人觸發健康安全協議，陷入人手捉襟見肘的窘境，能出賽的球員只剩下8人，NBA今天宣布，公牛未來2場比賽將延賽。

據《ESPN》報導指出，公牛前鋒A.強森（Alize Johnson）今天檢測呈現陽性，觸發健康安全協議高掛免戰牌，公牛目前進入健康安全協議的有主力球員拉文（Zach LaVine）、德羅森（DeMar DeRozan）、格林（Javonte Green），以及T.布朗（Troy Brown Jr.）、懷特（Coby White）、湯瑪斯（Matt Thomas）、D.瓊斯（Derrick Jones）、多桑姆（Ayo Dosunmu）與S.強森（Stanley Johnson），再加上今天A.強森，名單人數多達10人。

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據聯盟規定，進入健康安全協議的球員，必須經過10天隔離，或者24小時內連續兩次的PCR檢測陰性才可歸隊，公牛連續3天至少出現1名案例，全隊只剩下最低出賽數的8人，NBA官方也宣布，公牛在台灣週三與活塞和週五對戰暴龍的比賽確定延賽。

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