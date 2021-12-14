NBA》曾發「16顆三分一舉登頂」豪語 柯瑞後悔了

勇士一哥柯瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）僅再7顆三分彈就能超越「雷槍」艾倫（Ray Allen），登頂成為歷史三分之王，儘管紀錄近在咫尺，不過他今日自爆自己對於上周所說的話感到後悔，「單場投進16顆三分」的豪語帶來焦慮。

柯瑞與總教練柯爾（Steve Kerr）在上周主場迎戰拓荒者的賽前表示，有可能單場投進16顆三分球，直接登頂三分之王，不過柯瑞在今日向媒體透露，事後對此豪語感到後悔，表示雖相信自己可以投進16顆三分，但讓全世界關注、談論起此事也造成了額外的負擔，承認「整晚都在焦慮」。

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柯瑞說：「對拓荒者的比賽，我錯失前4顆三分，無論是例行賽第1場、82場還是季後賽，我都會這樣出手，這就是我對待比賽的態度，只是這有了不同的背景、情況，感覺有點不一樣，但我再重申一次，當它發生時就會發生，而我也會享受它。」

關於柯瑞打破三分紀錄在即、16顆三分球的豪語，柯爾則說：「這對球隊並無帶來壓力，但是我會說這讓我們有點分心。」柯爾也後悔自己公開向媒體發出此豪語，認為也讓事態擴大、增添額外負擔，他透露甚至問了自己「到底做了什麼？」

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