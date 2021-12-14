MLB》大谷翔平二刀流無與倫比 名將盛讚：他就是大聯盟的門面

名將伊巴內茲盛讚大谷翔平是大聯盟門面。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平上季繳出史詩級的二刀流賽季，勇奪生涯首座美聯MVP。大聯盟305轟名將、現任大聯盟營運部高階主管的伊巴內茲（Raul Ibanez）受訪時大讚，大谷翔平如今已是大聯盟的門面。

「我認為大谷翔平對大聯盟來說非常重要，」伊巴內茲日前受訪時表示，想要把棒球推廣到全世界，讓更多的孩子可以參與棒球比賽，大谷翔平的表現太全面了，可以說是棒球的推廣大使，更是聯盟無可挑剔的存在。

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伊巴內茲也坦言，大谷翔平的超凡二刀流表現是他從來沒有見過的，他自己也與日籍傳奇名將鈴木一朗有著好交情，一朗受訪時曾透露伊巴內茲是他最喜歡的隊友之一，他認為一朗也是史上最棒的球員之一，是一名出色的隊友和打者，2人無法做比較，應該要感謝他們在大聯盟展現自己無比的才能，就因為有他們這樣的頂尖選手，對大聯盟的推廣起到了非常重要作用。

伊巴內茲大聯盟生涯從水手發跡，打滾了19年，其中有11年都待在水手，曾效力過費城人、洋基、天使和皇家，在水手和洋基時都曾與鈴木一朗同隊過。伊巴內茲2009年曾入選過明星賽，19年的大聯盟生涯共累積305轟、2034安和1207打點。

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