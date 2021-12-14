晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》大谷翔平二刀流無與倫比 名將盛讚：他就是大聯盟的門面

2021/12/14 09:56

名將伊巴內茲盛讚大谷翔平是大聯盟門面。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕天使日籍球星大谷翔平上季繳出史詩級的二刀流賽季，勇奪生涯首座美聯MVP。大聯盟305轟名將、現任大聯盟營運部高階主管的伊巴內茲（Raul Ibanez）受訪時大讚，大谷翔平如今已是大聯盟的門面。

「我認為大谷翔平對大聯盟來說非常重要，」伊巴內茲日前受訪時表示，想要把棒球推廣到全世界，讓更多的孩子可以參與棒球比賽，大谷翔平的表現太全面了，可以說是棒球的推廣大使，更是聯盟無可挑剔的存在。

伊巴內茲也坦言，大谷翔平的超凡二刀流表現是他從來沒有見過的，他自己也與日籍傳奇名將鈴木一朗有著好交情，一朗受訪時曾透露伊巴內茲是他最喜歡的隊友之一，他認為一朗也是史上最棒的球員之一，是一名出色的隊友和打者，2人無法做比較，應該要感謝他們在大聯盟展現自己無比的才能，就因為有他們這樣的頂尖選手，對大聯盟的推廣起到了非常重要作用。

伊巴內茲大聯盟生涯從水手發跡，打滾了19年，其中有11年都待在水手，曾效力過費城人、洋基、天使和皇家，在水手和洋基時都曾與鈴木一朗同隊過。伊巴內茲2009年曾入選過明星賽，19年的大聯盟生涯共累積305轟、2034安和1207打點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。