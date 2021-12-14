晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》封館沒事做？公牛爆染疫潮人手短缺 白襪游擊手毛遂自薦

2021/12/14 09:07

白襪隊游擊手T.安德森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA芝加哥公牛隊近期陷入人手短缺的困境，由於隊內疑似爆發染疫潮，能出賽的球員僅僅剩下8位，而同城的大聯盟白襪隊游擊手T.安德森（Tim Anderson）近日也在社群向公牛自薦，表示自己可以加入提供支援。

公牛疑爆發染疫潮，至今日已有10人觸發健康安全協議，能上場的球員只剩下8人，而白襪當家游擊手T.安德森見狀也在社群毛遂自薦，提醒公牛目前大聯盟正處於封館狀態，自己能夠提供支援，還表示自己已經準備好踏入NBA殿堂。

雖T.安德森的發文引起球迷熱議、會心一笑，不過根據《theScore》指出，T.安德森確實有籃球底子，還曾經在高中時期助隊拿下州冠軍，不過最後放棄籃球專心發展棒球。

根據《ESPN》最新的報導，公牛前鋒A.強森（Alize Johnson）是在今日檢測呈現陽性，觸發健康安全協議高掛免戰牌，公牛進入健康安全協議達到10人。NBA官方也宣布，公牛在台灣週三與活塞和週五對戰暴龍的比賽確定延賽

公牛目前進入健康安全協議的有主力球員有拉文（Zach LaVine）、德羅森（DeMar DeRozan）、格林（Javonte Green），以及T.布朗（Troy Brown Jr.）、懷特（Coby White）、湯瑪斯（Matt Thomas）、D.瓊斯（Derrick Jones）、多桑姆（Ayo Dosunmu）與S.強森（Stanley Johnson），以及今天的A.強森。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。