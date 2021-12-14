MLB》封館沒事做？公牛爆染疫潮人手短缺 白襪游擊手毛遂自薦

白襪隊游擊手T.安德森。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA芝加哥公牛隊近期陷入人手短缺的困境，由於隊內疑似爆發染疫潮，能出賽的球員僅僅剩下8位，而同城的大聯盟白襪隊游擊手T.安德森（Tim Anderson）近日也在社群向公牛自薦，表示自己可以加入提供支援。

公牛疑爆發染疫潮，至今日已有10人觸發健康安全協議，能上場的球員只剩下8人，而白襪當家游擊手T.安德森見狀也在社群毛遂自薦，提醒公牛目前大聯盟正處於封館狀態，自己能夠提供支援，還表示自己已經準備好踏入NBA殿堂。

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雖T.安德森的發文引起球迷熱議、會心一笑，不過根據《theScore》指出，T.安德森確實有籃球底子，還曾經在高中時期助隊拿下州冠軍，不過最後放棄籃球專心發展棒球。

@chicagobulls you know we locked out right.. holla at me gang! #imready — S E V E N （@TimAnderson7） December 13, 2021

根據《ESPN》最新的報導，公牛前鋒A.強森（Alize Johnson）是在今日檢測呈現陽性，觸發健康安全協議高掛免戰牌，公牛進入健康安全協議達到10人。NBA官方也宣布，公牛在台灣週三與活塞和週五對戰暴龍的比賽確定延賽

公牛目前進入健康安全協議的有主力球員有拉文（Zach LaVine）、德羅森（DeMar DeRozan）、格林（Javonte Green），以及T.布朗（Troy Brown Jr.）、懷特（Coby White）、湯瑪斯（Matt Thomas）、D.瓊斯（Derrick Jones）、多桑姆（Ayo Dosunmu）與S.強森（Stanley Johnson），以及今天的A.強森。

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