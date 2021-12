MLB》封館沒事做？公牛爆染疫潮人手短缺 白襪游擊手毛遂自薦

白襪隊游擊手T.安德森。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA芝加哥公牛隊近期陷入人手短缺的困境,由於隊內疑似爆發染疫潮,能出賽的球員僅僅剩下8位,而同城的大聯盟白襪隊游擊手T.安德森(Tim Anderson)近日也在社群向公牛自薦,表示自己可以加入提供支援。

公牛疑爆發染疫潮,至今日已有10人觸發健康安全協議,能上場的球員只剩下8人,而白襪當家游擊手T.安德森見狀也在社群毛遂自薦,提醒公牛目前大聯盟正處於封館狀態,自己能夠提供支援,還表示自己已經準備好踏入NBA殿堂。

請繼續往下閱讀...

雖T.安德森的發文引起球迷熱議、會心一笑,不過根據《theScore》指出,T.安德森確實有籃球底子,還曾經在高中時期助隊拿下州冠軍,不過最後放棄籃球專心發展棒球。

@chicagobulls you know we locked out right.. holla at me gang! #imready