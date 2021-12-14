中職》宣布自由身 陳禹勳到味全龍社團發言：想要冠軍

陳禹勳。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕陳禹勳確定成為中職今年首位行使FA資格的球員，他昨天在臉書上發文表示，「希望接下來能和有奪冠企圖心的球隊，交換彼此對未來合作機會的想法。」一席話引發猜測，之後他還在味全龍的臉書社團裡發言：「希望老闆們給機會，想要冠軍。」

陳禹勳到味全龍臉書社團發言。（取自臉書）

其實陳禹勳早在今年季中9月就申請加入味全龍粉絲團，當時就引起一陣熱議，有人說，是不是特地來關注好朋友劉時豪？他回應：「答對了」。

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不過昨天富邦悍將的投手郭俊麟，也在臉書上發文：「陳禹勳，要來嗎？」陳禹勳在底下留言回應，「郭董要幫忙介紹工作嗎？待業人士。」球迷熱議鄉長想去悍將嗎？

另外也有一些球迷說，陳禹勳曾說過小時候是兄弟象迷，或許會想要披上「黃金聖衣」戰袍圓夢。

32歲的陳禹勳今年出賽55場，拿下14救援、10中繼、防禦率2.47為生涯最佳，他今年月薪58萬，按規定，自由球員全額轉隊費為870萬元，若用「轉隊費+球員」，則為522萬轉隊費。

另外陳禹勳也說不是一定就離開桃猿，老東家的領隊浦韋青則表示：「對於年資達到標準、欲提出FA的選手，球團一向予以尊重。我們也已向禹勳提出新合約方案，雙方持續談約中。」

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