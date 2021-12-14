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MLB》在兒子懷裡安詳離世 前白襪資深總管享耆壽92歲

2021/12/14 09:49

資深總管赫蒙今離世。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕棒壇再度傳來令人遺憾的消息，在球界服務70年的資深總管赫蒙（Roland Hemond）今安詳離世，享耆壽92歲。

赫蒙是球探出身，1950年代在密爾瓦基勇士隊（今亞特蘭大勇士前身）擔任助理球探總監，助隊組成1957年冠軍隊伍陣容，1961年洛杉磯天使創隊後成為該隊球探長，1970年當上芝加哥白襪隊總管。

「我相信球界的人都知道，從在勇士隊時期開始，赫蒙帶來的正面影響與啟發都遠勝於任何人，」今年回鍋白襪的資深教頭拉魯薩（Tony La Russa）當年第一份總教練工作，就是赫蒙給他的，「這麼多年來，他都是這個領域最受敬愛的人物，他待人和善、總是尊敬每個人，因此也得到相對應的回報。」

赫蒙在白襪隊當了總管15年後於1988年轉戰金鶯，生涯三度獲得年度最佳總管獎（Executive of the Year Award），同時開創亞歷桑納球季聯盟、並建立職業球探基金會，為球探提供協助，2011年獲得名人堂終生成就獎肯定。

赫蒙於1996年轉任響尾蛇擔任資深棒球營運副總裁，之後曾一度回鍋白襪擔任顧問，2007年至2020年都在響尾蛇擔任特助。

赫蒙家人今透過響尾蛇發布消息：「他在兒子Jay的懷裡安詳離世，在赫蒙生命的盡頭，我們一家共度了很美好的時光，對於他在球界的家人給予的支持與關懷，我們深表感激。」

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