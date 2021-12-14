排球》請不起！土耳其女排錦標賽放棄聘請義大利頂級球星

土耳其費內巴切體育俱樂部主席寇克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕土耳其費內巴切體育俱樂部（Fenerbahçe Spor Kulübü）主席寇克（Ali Koç），在今年國際排聯女子世錦賽的賽前新聞發布會中表示，由於目前的經濟情勢，俱樂部無法如願聘請義大利超級球星寶拉艾格努（Paola Egonu）。

來自義大利的艾格努是當今世界上首屈一指的女子排球員，身高193公分。在2019和2021的歐洲女排冠軍錦標賽中，都代表義大利出賽並奪得冠軍，且獲頒最有價值球員。

請繼續往下閱讀...

去年開始，土耳其有兩間女排俱樂部傳出有意聘請艾格努，其中又以費內巴切提供的四年600萬歐元的合約最受矚目，但這筆本該是排球史上最高額之一的轉會交易宣告失敗。

費內巴切體育俱樂部負責人表示：「關於艾格努的轉會我們去年就討論過了，但礙於經濟和其他問題，我們無法完成。今年我們完全沒有和她聯絡。但是我也想提醒你們，在土耳其，當大型的俱樂部要發展體育項目時，總是要發展其他部門。然而我們目前面臨的經濟問題中，又以足球最為嚴重，而這已經嚴重影響到我們俱樂部在其他體育項目上的周轉空間。當我正在與其他俱樂部競爭時，我意識到我們的經濟條件並不相同。另外，里拉嚴重貶值也令我們背脊發涼，因為我們的收入100%都是來自里拉，且其中80%的費用都以匯率計算。」

他也批評土耳其政府沒有在財務上幫助費內巴切、加拉塔薩雷（Galatasaray）、貝西克塔什（Beşiktaş）這些大型體育俱樂部，「因為在土耳其的體育地圖上，跟其他私人企業永擁有的俱樂部比起來，我們只是爐邊一角。」

義大利超級球星寶拉艾格努。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法