晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

排球》請不起！土耳其女排錦標賽放棄聘請義大利頂級球星

2021/12/14 09:59

土耳其費內巴切體育俱樂部主席寇克。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕土耳其費內巴切體育俱樂部（Fenerbahçe Spor Kulübü）主席寇克（Ali Koç），在今年國際排聯女子世錦賽的賽前新聞發布會中表示，由於目前的經濟情勢，俱樂部無法如願聘請義大利超級球星寶拉艾格努（Paola Egonu）。

來自義大利的艾格努是當今世界上首屈一指的女子排球員，身高193公分。在2019和2021的歐洲女排冠軍錦標賽中，都代表義大利出賽並奪得冠軍，且獲頒最有價值球員。

去年開始，土耳其有兩間女排俱樂部傳出有意聘請艾格努，其中又以費內巴切提供的四年600萬歐元的合約最受矚目，但這筆本該是排球史上最高額之一的轉會交易宣告失敗。

費內巴切體育俱樂部負責人表示：「關於艾格努的轉會我們去年就討論過了，但礙於經濟和其他問題，我們無法完成。今年我們完全沒有和她聯絡。但是我也想提醒你們，在土耳其，當大型的俱樂部要發展體育項目時，總是要發展其他部門。然而我們目前面臨的經濟問題中，又以足球最為嚴重，而這已經嚴重影響到我們俱樂部在其他體育項目上的周轉空間。當我正在與其他俱樂部競爭時，我意識到我們的經濟條件並不相同。另外，里拉嚴重貶值也令我們背脊發涼，因為我們的收入100%都是來自里拉，且其中80%的費用都以匯率計算。」

他也批評土耳其政府沒有在財務上幫助費內巴切、加拉塔薩雷（Galatasaray）、貝西克塔什（Beşiktaş）這些大型體育俱樂部，「因為在土耳其的體育地圖上，跟其他私人企業永擁有的俱樂部比起來，我們只是爐邊一角。」

義大利超級球星寶拉艾格努。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。