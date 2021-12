NBA》厄文回歸現曙光？美媒曝與杜蘭特「熱線」

厄文(左)與杜蘭特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網明星控衛厄文(Kyrie Irving)因堅持拒打疫苗,開季至今仍未上場,甚至還一度傳出球團有意直接掉交易這位好手,而今日美媒則爆料狀況似乎有了些許變化,厄文回歸有樂觀趨勢。

根據《The Athletic》的查拉尼亞(Shams Charania)報導,有消息人士透露厄文回歸籃網有樂觀趨勢,近期厄文與杜蘭特(Kevin Durant)互相往來、溝通,就球隊、陣容、比賽等話題進行討論,並且兩人還相當熱情。

不過目前紐約市對於疫苗接種的要求並沒有放寬,紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)甚至近期還宣布,從12月27日開始,室內餐飲、健身房、表演娛樂等場所的工作人員和消費者需接種2劑mRNA疫苗或1劑嬌生疫苗,也意味著厄文若改變心意決定接種,或許還需要一段時間才得以重返。

籃網目前戰績19勝8敗,排名東部第1,但身後的公鹿也來勢洶洶,兩隊僅只有1.5場的差距。

