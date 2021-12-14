NBA》厄文回歸現曙光？美媒曝與杜蘭特「熱線」

厄文（左）與杜蘭特。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）因堅持拒打疫苗，開季至今仍未上場，甚至還一度傳出球團有意直接掉交易這位好手，而今日美媒則爆料狀況似乎有了些許變化，厄文回歸有樂觀趨勢。
根據《The Athletic》的查拉尼亞（Shams Charania）報導，有消息人士透露厄文回歸籃網有樂觀趨勢，近期厄文與杜蘭特（Kevin Durant）互相往來、溝通，就球隊、陣容、比賽等話題進行討論，並且兩人還相當熱情。
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不過目前紐約市對於疫苗接種的要求並沒有放寬，紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）甚至近期還宣布，從12月27日開始，室內餐飲、健身房、表演娛樂等場所的工作人員和消費者需接種2劑mRNA疫苗或1劑嬌生疫苗，也意味著厄文若改變心意決定接種，或許還需要一段時間才得以重返。
籃網目前戰績19勝8敗，排名東部第1，但身後的公鹿也來勢洶洶，兩隊僅只有1.5場的差距。
With renewed optimism around Kyrie Irving returning to the Nets, there's an increased level of enthusiasm between Kyrie and KD.— The Athletic （@TheAthletic） December 13, 2021
The duo has increased communication about Kyrie's fit, game breakdowns and life in general.
Sources tell @ShamsCharania: https://t.co/6Yy3ClWhnV pic.twitter.com/sVnN1vgnpR