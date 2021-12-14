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MLB》遊騎兵大灑幣還沒結束！美媒爆有意網羅日本強打

2021/12/14 10:39

鈴木誠也。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟處於封館狀態，日職強打鈴木誠也的入札進度也得被迫暫停，不過他的行情不差，現在又有一支球隊傳將加入競逐行列，就是在封館前已經大灑幣網羅席格（Corey Seager）與希米恩（Marcus Semien）的遊騎兵。

鈴木誠也經紀人沃夫（Joel Wolfe）上月告訴日本媒體至少有8支大聯盟球隊對自己客戶有興趣，先前美媒曾爆洋基、紅襪、藍鳥這三支美東勁旅都展現網羅意願，《達拉斯晨報》近日則稱遊騎兵也有意延攬這名東瀛強打。

《MLBTR》分析，遊騎兵在陣容上的確需要鈴木誠也，目前明年開季確定的外野手只有賈西亞（Adolis Garcia）以及休賽季簽下的卡胡（Kole Calhoun），角落外野若能有鈴木補上，在攻擊端會是一大加分。

不過該媒也指出，遊騎兵現在的問題是，球團還打算拿出多少資金，他們在封館前先後以7年1.75億美元以及10年3.25億美元簽下希米恩與席格，此外還做了包括卡胡、格雷（Jon Gray）等人的補強，目前遊騎兵開季預測的薪資總額是1.27億美元，其實還不及2017年的1.65億，不過陣容不是只有外野要補，投手群還需要新戰力，可能就得看球隊如何取捨。

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