NBA》「小刺客」加入金塊發展聯盟 力拼重返最高殿堂

Guess what GR: we got IT. @isaiahthomas plays Wednesday at the @deltaplexarena . Let’s GO! pic.twitter.com/GkunI7reAN

〔體育中心/綜合報導〕力求再現身手的「小刺客」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)日前傳出將加入發展聯盟(G聯盟),今日則確定這位好手將披上附屬金塊的大急流城黃金隊球衣,繼續尋求重返NBA的機會。

請繼續往下閱讀...

美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)在推特上指出,I.湯瑪斯與大急流城黃金簽約,並且將代表黃金出戰12月19至22日於「賭城」拉斯維加斯舉辦的G聯盟測試會,向NBA展現身手,而大急流城黃金的總教練泰瑞(Jason Terry)也正是I.湯瑪斯的好友,並且在NBA戰場打滾了19年。

而聯盟、大急流城黃金官方也證實此事,並歡迎I.湯瑪斯的到來,也公布了I.湯瑪斯將會在當地時間周三出賽,與溜馬旗下的韋恩堡瘋蟻交手。

I.湯瑪斯曾入選兩次明星賽,生涯在國王發跡,陸續效力過太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊、巫師等隊,不過約3年前開始也受到髖部傷勢影響,出賽場次並不多,而上季僅與鵜鶘簽下一張10天短約,出賽3場,場均拿下7.7分、1.7助攻,合約到期後未獲續約。

然而I.湯瑪斯一心想重返NBA,今夏曾在業餘聯賽單場狂砍81分,向外界證明其身手,也造成轟動引起熱議,還受到湖人、獨行俠以及勇士的測試,日前I.湯瑪斯也批上美國隊戰袍,征戰世界盃資格賽,2度轟破20分,得分能力依舊。

Isaiah Thomas has signed with the Denver Nuggets’ NBA G League affiliate, the Grand Rapids Gold, sources tell @TheAthletic @Stadium. Jason Terry, who is close with Thomas, is head coach of Grand Rapids and will coach IT in the G League Showcase beginning Sunday. https://t.co/CtQ0FIRq2Z