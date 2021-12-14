NBA》「小刺客」加入金塊發展聯盟 力拼重返最高殿堂

Guess what GR: we got IT.@isaiahthomas plays Wednesday at the @deltaplexarena. Let’s GO! pic.twitter.com/GkunI7reAN — Grand Rapids Gold （@NBAGrandRapids） December 13, 2021

〔體育中心／綜合報導〕力求再現身手的「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）日前傳出將加入發展聯盟（G聯盟），今日則確定這位好手將披上附屬金塊的大急流城黃金隊球衣，繼續尋求重返NBA的機會。

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美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在推特上指出，I.湯瑪斯與大急流城黃金簽約，並且將代表黃金出戰12月19至22日於「賭城」拉斯維加斯舉辦的G聯盟測試會，向NBA展現身手，而大急流城黃金的總教練泰瑞（Jason Terry）也正是I.湯瑪斯的好友，並且在NBA戰場打滾了19年。

而聯盟、大急流城黃金官方也證實此事，並歡迎I.湯瑪斯的到來，也公布了I.湯瑪斯將會在當地時間周三出賽，與溜馬旗下的韋恩堡瘋蟻交手。

I.湯瑪斯曾入選兩次明星賽，生涯在國王發跡，陸續效力過太陽、塞爾提克、騎士、湖人、金塊、巫師等隊，不過約3年前開始也受到髖部傷勢影響，出賽場次並不多，而上季僅與鵜鶘簽下一張10天短約，出賽3場，場均拿下7.7分、1.7助攻，合約到期後未獲續約。

然而I.湯瑪斯一心想重返NBA，今夏曾在業餘聯賽單場狂砍81分，向外界證明其身手，也造成轟動引起熱議，還受到湖人、獨行俠以及勇士的測試，日前I.湯瑪斯也批上美國隊戰袍，征戰世界盃資格賽，2度轟破20分，得分能力依舊。

Isaiah Thomas has signed with the Denver Nuggets’ NBA G League affiliate, the Grand Rapids Gold, sources tell @TheAthletic @Stadium. Jason Terry, who is close with Thomas, is head coach of Grand Rapids and will coach IT in the G League Showcase beginning Sunday. https://t.co/CtQ0FIRq2Z — Shams Charania （@ShamsCharania） December 13, 2021

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