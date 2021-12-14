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NBA》塔圖姆爆砍42分 綠衫軍主場退公鹿止3連敗

2021/12/14 11:54

塔圖姆率綠衫軍退公鹿。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日塞爾提克主場迎戰公鹿，塔圖姆（Jayson Tatum）全場25投16中，三分13投7中，爆砍42分，率綠衫軍下半場拉出攻勢，終場以117：103中止3連敗。

第一節塞爾提克以21：30落後，次節公鹿雖曾取得12分領先，但綠衫軍在塔圖姆獨攬10分、威廉斯（Grant Williams）三分3投全中拿下9分的帶領下，於該節後段追平並超前，帶著51：50進入下半場。

塞爾提克在第三節建立雙位數優勢，開局打出一波13：6的攻勢，再慢慢將領先優勢擴大到11分，此後綠衫軍一路保持領先，決勝節塔圖姆更是狂拿16分，終場以117：103收勝。

除塔圖姆表現優異外，J.布朗（Jaylen Brown）從腿筋傷勢回歸攻下19分，哈佛德（Al Horford）10分，R.威廉斯（Robert Williams）10分7籃板，威廉斯（Grant Williams）替補攻下17分7籃板。團隊命中率50%，三分命中率42.6%。

公鹿方面「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）20分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）20分8助攻，波提斯（Bobby Portis）13分8籃板，艾倫（Grayson Allen）10分，替補康諾頓（Pat Connaughton）15分9籃板。團隊命中率44.4%，三分命中率30.6%。

塔圖姆率綠衫軍退公鹿。（美聯社）

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