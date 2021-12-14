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排球》罵國手是婊子、妓女！比利時傳奇教練遭控長期霸凌

2021/12/14 13:12

比利時女排教練布魯克（右）遭隊員指控霸凌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕比利時女排國家隊教練布魯克（Gert Vande Broek）遭隊員指控長期霸凌。

12月初一部比利時女排的紀錄片「獲勝者的獎品」中，有三位國家隊成員指控教練情感霸凌、侮辱、人身攻擊、騷擾等。

「不是身體上的施虐，而是情感上的...那種權力的展示、那種控制和操控，這就是我們的故事。教練和工作人員會大聲吼叫，在團隊中散布恐懼。」比利時女排攔中手艾伯特（Freya Aelbrecht）在訪問中指控。她甚至大聲朗讀出手機上幾篇教練對她的人身攻擊:「你是肥胖、懦弱的婊子、山羊、笨蛋、在夜店裡跳舞的妓女。」

艾伯特補充，在 2013 年的歐洲錦標賽半決賽失利後，她們被教練辱罵了兩個小時，之後許多球員哭了一個小時。「情感虐待是發生在我們團隊之中的事情，我非常害怕談論這件事，我真的被教練霸凌了。他甚至讓團隊相信我不夠好，這對我來說是最難受的。」

曾獲頒歐錦賽最佳自由球員的庫爾托瓦（Valérie Courtois）則透露，布魯克所說的話總是讓她們面臨壓力，無論誰不遵循，他們的職業前景都會被埋葬。

這些指證在比利時國內與國際排球圈馬上引起輿論關注，但比利時排協不以為然，發表聲明表示，堅決信任教練的為人及肯定布魯克的工作成績，且不會追究此事，贊成布洛克繼續執教比利時國家隊。

布魯克是比利時排球史上的傳奇教練，他帶領比利時女排整整13年，其中戰績輝煌。2013年的歐洲女排錦標賽上，他帶領比利時女排從過去歐錦賽8強不入，一鳴驚人在季軍戰中以擊敗衛冕冠軍塞爾維亞女排，首次奪得歐錦賽獎牌。2014年也在世錦賽力壓波蘭女排，從歐洲區資格賽脫穎而出。2021年在世界女排聯賽預賽中，擊敗了張常寧領軍的中國女排，也是比利時首次戰勝中國，並在最終的排名上躋身8強。

而昨天又有一名國家隊成員指證教練的霸凌行為屬實，並宣布退出國家隊。「我不想在這種氣氛下繼續為『黃虎隊』（比利時女排暱稱）效力」。今年28歲的韋佛 （Ilka Van de Vyver）是比利時女排國家隊的當家舉球員也是隊長。「若有新的教練取代布魯克，我才會考慮重返國家隊。」

比利時女排隊長韋佛表示在有新教練之前不會重返國家隊。（資料照，歐新社）

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