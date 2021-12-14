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NBA》T.楊恩飆41分成空響 火箭末節下三分雨逆襲老鷹

2021/12/14 12:01

火箭今上演落後19分的逆轉秀，E.戈登攻下本季新高的32分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在客場挑戰老鷹，32歲老將E.戈登（Eric Gordon）和奧古斯丁（D.J. Augustin）末節下起三分雨，兩人合力攻下54分，全隊在第四節灌進44分，克服最多落後19分的劣勢，火箭終場以132：126逆轉擊敗老鷹，中止近期的2連敗。

火箭在經歷開季15連敗後，卻又拉出一波7連勝，更創下北美4大運動史上第一支能在15連敗以上後，立即取得7連勝的球隊，儘管近期處於2連敗，但今天對上老鷹上演驚奇逆轉秀。

老鷹少主T.楊恩（Trae Young）上半場就豪取21分，其中有16分都集中在第一節，老鷹第二節最多領先達19分，半場取得69：58的領先。

T.楊恩此役攻下全場最高的41分。（今日美國）

火箭在第四節展開兇猛反撲，單節飆進8顆三分球，奧古斯丁囊括4顆挹注16分，他與E.戈登聯手助隊打出一波17：5的攻勢超前，團隊單節灌進44分一舉扭轉戰局，儘管T.楊恩在最後23.9秒跳投得手，追到124：126兩分落後，但最後仍難挽頹勢，火箭終場以132：126贏球，賞給老鷹2連敗。

火箭共有7人得分上雙，E.戈登飆進5顆三分球，攻下本季新高的32分，奧古斯丁三分球7投6中挹注22分，同樣也是個人本季新高紀錄，泰特（Jae'Sean Tate）有15分，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）有13分、6籃板，伍德（Christian Wood）貢獻12分、5籃板。

老鷹少主T.楊恩轟下全場最高的41分，外帶9助攻和4籃板，J.柯林斯（John Collins）1有14分、7籃板，而卡培拉（Clint Capela）有12分、16籃板和2阻攻的表現。

奧古斯丁末節下起三分雨，成為球隊致勝功臣之一。（法新社）

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