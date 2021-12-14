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橄欖球》 長榮中學勇奪2021全國聯賽冠軍 再度擦亮「百年招牌」

2021/12/14 11:43

長榮中學橄欖球隊拿下今（2021）年全國橄欖球聯賽冠軍稱王。（長榮中學提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕曾經打敗台北建國中學的長榮中學橄欖球隊，在今（2021）年全國橄欖球聯賽冠軍賽中，以11：7的比數，擊敗對手淡江中學，重回睽違7年的冠軍寶座，再為學校刷亮「百年招牌」。

長榮中學是台灣第1所中學，同時也是南台灣的橄欖球發源地。早期橄欖球僅見於北部的中學校園，南部的第1顆橄欖球是由一群長榮中學校友一起發想、設計、購買皮革，親自以手工縫製而成。

這一群南門城下玩著手製橄欖球的少年，在第20屆全省橄欖球錦標賽中，以6：0打敗建國中學，使長踞王座的建國中學20連霸夢碎，長中橄欖球隊也自此成為冠軍常客。

但後來因球員青黃不繼，自1985年之後球隊暫停組隊。這一沉潛，便是漫長的16年歲月，直到2001年成立OB聯誼會，2002年才再度組成代表隊四處征戰。

身為總教練也是校友、學長的林家偉泛著淚說，從菜鳥教練，以「永不放棄，堅持到底」為原則，帶領著學弟們歷經征戰，終於在今年的全國聯賽中拿下冠軍，重返榮耀。

隊長楊勝翔表示，今年4強決賽時與觀音高中一路激烈纏鬥，直到延長賽才分出勝負，驚險取得冠軍門票，雖然球員們面對冠軍賽都有相當大的心理壓力，但總教練不斷提醒只要盡情享受冠軍舞台，所以大家都以「永不放棄，堅持到底」的信念全力以赴。

創立於1885年的長榮中學，是英國基督長老教會創辦的台灣第1所中學，包括前司法院副院長城仲模、前台南市長蘇南成、前立委黃昭輝、前高雄市議長陳田錨，以及現任內政部次長陳宗彥、中國國民黨副祕書長謝龍介等人都是校友。

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