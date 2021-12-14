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NBA》東契奇不在繼續贏！獨行俠轟本季新高19記三分彈滅黃蜂

2021/12/14 12:45

獨行俠收下2連勝。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今在主場迎戰黃蜂，團隊今狂下三分雨，轟下賽季新高19顆三分球，加上波辛傑斯（Kristaps Porzingis）繳出24分13籃板5火鍋，終場就120：96痛宰黃蜂，收下2連勝。

獨行俠昨在東契奇（Luka Doncic）不在的情況下輕取雷霆，打破本季一哥不在就無法贏球的魔咒，今面對黃蜂乘勝追擊，上半場靠柏克（Trey Burke）以及小哈達威輪流在外線開火，加上波辛傑斯前兩節就拿22分抓12籃板，打完上半場就以70：43遙遙領先，波辛傑斯下半場僅打8分鐘就收工，以24分13籃板、本季第6度「雙十」表現，在板凳區看隊友發揮，獨行俠終場就以24分差寫意收下勝利。

獨行俠今團隊命中率51.8%、三分命中率46.3%，除波辛傑斯外，先發還有2人得分超過雙位數，包括芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）拿下15分、布朗森（Jalen Brunson）挹注13分，柏克、小哈達威替補上陣也分別有22分、19分貢獻。

黃蜂方面，羅齊爾（Terry Rozier）與替補上陣的烏布瑞（Kelly Oubre, Jr）都有20分貢獻，「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）挹注17分6籃板6助攻。

波辛傑斯繳出24分13籃板。（法新社）

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