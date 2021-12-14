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NBA》莫蘭特不在免驚！ 灰熊大勝七六人近9戰奪8勝

2021/12/14 14:57

灰熊今天大勝七六人，近9戰取得8勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今天在主場對上七六人，由於對方兩大得分主力恩比德（Joel Embiid）和小柯瑞（Seth Curry）高掛免戰牌，灰熊一路壓著打，布魯克斯（Dillon Brooks）和J.傑克森（Jaren Jackson Jr.）合力貢獻45分，率隊以126：96輕鬆獲勝，繼日前5連勝後再度拉出一波3連勝，目前高居西部第4。

當家主力控球後衛莫蘭特（Ja Morant）雖然因傷缺陣，但灰熊得分點點開花，在首節後段打出一波9：2的攻勢後，就從未落後過，一路壓著對手打，上半場結束就取得雙位數領先，末節最多領先達36分，終場以126：96大勝，近9戰取得8勝。

灰熊此役投籃命中率高達52.8％，並靠著對手的15次失誤拿下18分，布魯克斯攻下全場最高的23分，外帶6籃板，J.傑克森有22分、2阻攻的表現，莫爾頓（De'Anthony Melton）替補挹注15分。

七六人以馬克西（Tyrese Maxey）的23分最佳，另有7助攻，巴席（Charles Bassey）繳出生涯首場雙十，13分、10籃板，附有4阻攻，T.哈里斯（Tobias Harris）貢獻12分。

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