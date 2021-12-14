螺絲盃全國青棒賽岡山提前開打 冠軍戰12/18登場

「第八屆螺絲盃全國青棒邀請賽」今天上午在高雄岡山棒球場熱鬧揭開序幕。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕「第八屆螺絲盃全國青棒邀請賽」今天在高雄岡山棒球場點燃戰火，共有高苑工商等11校12隊參賽，冠軍戰將在18日登場。

螺絲盃青棒邀請賽2014年開打，以往都在每年元月進行賽事，參賽隊伍12至16隊不等，參賽選手以就讀高中1、2年級學生為主，受到疫情影響，第八屆邀請賽提前1個月舉辦。

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今年參賽計有屏東高中、陸興中學、美和高中、大同高中、南英商工、善化高中、台南海事、陽明工商、麥寮高中、興大附農等10校，加上地主隊高苑工商組成A、B2隊共11校12隊參賽。

「第八屆螺絲盃全國青棒邀請賽」今天在高雄岡山棒球場點燃戰火，共有高苑工商等11校12隊參賽，冠軍戰將在18日登場。（記者蘇福男攝）

比賽即日起至18日一連5天，分別於岡山A、B棒球場登場，今天上午10點半熱鬧舉辦開幕活動，由高苑工商美髮科啦啦隊和三太子社團精彩演出揭開序幕，高苑綜合高中棒球隊也表演活力十足的騎馬舞，包括高市教育局長謝文斌、市議員黃秋媖、高閔琳和台灣螺絲公會理事長蔡圖晉等人均到場為球員加油打氣。

謝文斌表示，棒球是台灣的國球，高苑工商長期耕耘棒球運動，先後培育出曹錦輝、陳偉殷、羅錦龍、鄭錡鴻、陳鏞基、林英傑、陽建福、林子偉等多位明星球員，為台灣青棒史寫下無數輝煌紀錄，是我國基層棒球運動的重要推手之一。

高苑工商、八卦寮文教基金會董事長余政憲表示，一般青棒賽都是以3年級的球員為主力，螺絲盃則是以1、2年級為主球員，他說，1、2年級少有下場比賽的機會，雖然青澀卻是青棒明日之星，他特別感謝岡山螺絲業者大力支持出錢又出力，共同為台灣棒球運動盡一份心力。

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